Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, почему прежде всего Кремль должен быть заинтересован в энергетическом перемирии. Он отметил, что эти инсайды из Кремля являются обычно контролируемыми сливами.

Является ли локальное перемирие на ЗАЭС частью энергетического перемирия?

Андрющенко отметил, что данные о якобы нежелании Москвы идти на энергетическое перемирие, это намеренные сливы, которые были сделаны еще до начала переговоров в Абу-Даби.

Их цель – смягчить, пошатнуть переговорную позицию или что-то выторговать. Однако это сигнал, что этот вопрос будет затронут во время переговоров,

– пояснил он.

Руководитель Центра изучения оккупации напомнил, что до начала переговоров Украина и Россия согласовали локальное перемирие на Запорожской АЭС, чтобы провести ремонтные работы.

К слову. На Запорожской АЭС 28 декабря 2025 года было объявлено локальное прекращение огня между Украиной и Россией. Оно было достигнуто между при посредничестве МАГАТЭ. После принятия договоренностей специалисты начали ремонт линий электропередач вблизи ЗАЭС. За процессом ремонта следила команда МАГАТЭ.

"Именно накануне начала переговоров украинская сторона закончила ремонт питания линии электропередач. Возможно, это была часть переговорного процесса, который сейчас происходит, а также договоренностей, которые будут положены на стол во время переговоров", – предположил Андрющенко.

Также, по его мнению, не стоит забывать, что, например на оккупированной территории Запорожской области местные жители сидят без электроснабжения и без тепла. Это вызывает определенное беспокойство и сложности у россиян.

Также на фоне разговоров об энергетическом перемирии россияне тянут в Розовско-Пологовскую агломерацию большое количество генераторов для военных целей. Они им нужны потому, что РЭБ и РЛС не работает так, как надо, и украинские силы уже бьют по Мариуполю. Еще пол года назад было очень сложно пробиться через РЭБы, систему противовоздушной обороны. Сегодня это гораздо легче, и россияне тоже осознают,

– отметил Петр Андрющенко.

Соответственно проблема у россиян заключается в том, как отметил он, что их ПВО не работает так, как должно работать, для того, чтобы остановить удары Украины по подстанциям, в частности в Донецкой и Запорожской областях.

Не стоит думать, что только Украине сложно. Россияне тоже оценивают возможность или невозможность каких-то мирных, гуманитарных процессов. Однако мы думаем о наших людях, а они – о собственных военных интересах. Поэтому они вынуждены задуматься о перемирии на поле боя. Конечно, нам не будет легче от того, особенно по линии фронта, с одной стороны, с другой стороны будет легче в тылу,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Поэтому должны быть приняты очень сложные решения по энергетике обеими сторонами.

Что известно о возможном энергетическом перемирии между Украиной и Россией?