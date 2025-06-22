Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены, – основные тезисы из обращения Трампа

Дональд Трамп, как и обещал, в 5 утра 22 июня выступил с обращением к нации. Несколькими часами ранее США нанесли воздушный удар по Ирану.

Бомбами и ракетами были поражены ядерные объекты этой страны. Трамп заверил, что они уничтожены, как заметил 24 Канал.

Хронология атаки США атаковали Иран с воздуха, целились в ядерные объекты: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Основные тезисы обращения Дональда Трампа относительно атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп в 5 утра 22 июня 2025 года выступил с обращением относительно ударов США по Ирану. Самое главное из того, что он заявил, вот:

Удары были военным успехом, ключевые объекты обогащения урана в Иране полностью уничтожены .

. Иран должен заключить мир, иначе следующие атаки будут даже более разрушительными – осталось еще много целей.

Также Трамп сообщил, что США и Израиль сотрудничали во время атаки на Иран – "как команда, как никогда раньше".

Сам Иран глава Белого дома назвал ближневосточным хулиганом, который 40 лет говорил "смерть Америке, смерть Израилю". И теперь Иран должен заключить мир, а если он не остановится – с ним случится еще большая трагедия.

Если мир не наступит в ближайшее время, мы нанесем удары по другим целям быстро и эффективно. Их осталось еще много и мы уничтожим их за считанные минуты,

– сказал Трамп.

И еще он анонсировал пресс-конференцию главы Пентагона об атаке в 15:00 по киевскому времени. Заметим, что само событие произошло около 2 – 3 ночи, и впервые о нем стало известно из сообщения самого Трампа в соцсетях.