Трамп уязвим к манипуляциям: как это может повлиять на США и поддержку Украины / Getty Images
Поведение президента США Дональда Трампа на международной арене может создавать серьезные риски не только для американских институтов, но и для глобальной безопасности. Его склонность к самопрезентации, стремление демонстрировать личные контакты с лидерами России и Китая, а также особенности принятия решений могут стать инструментами влияния на американскую политику.
Об этом заявил политический консультант Глеб Остапенко в эфире 24 Канала, анализируя поведение Трампа и его подход к международным отношениям.
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По словам Остапенко, поведение американского президента, в частности его стремление хвастаться фотографиями с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, может быть связано с особенностями его психотипа.
Эксперт отметил, что такие проявления могут усиливаться под влиянием возраста, чрезмерной власти и самоуверенности. По его мнению, для Трампа важную роль играет личное восприятие собственной значимости и демонстрация близости к влиятельным мировым лидерам.
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