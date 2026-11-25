Об этом заявил политический консультант Глеб Остапенко в эфире 24 Канала, анализируя поведение Трампа и его подход к международным отношениям.

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Почему поведение Трампа вызывает беспокойство

По словам Остапенко, поведение американского президента, в частности его стремление хвастаться фотографиями с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, может быть связано с особенностями его психотипа.

Эксперт отметил, что такие проявления могут усиливаться под влиянием возраста, чрезмерной власти и самоуверенности. По его мнению, для Трампа важную роль играет личное восприятие собственной значимости и демонстрация близости к влиятельным мировым лидерам.

Остапенко подчеркнул, что особенности характера американского президента могут сделать его уязвимым для манипуляций. Это, в свою очередь, создает угрозу для государственных институтов США и последовательности американской внешней политики.

Дипломатические ведомства – Пентагон, ЦРУ, Госдеп – вынуждены тратить время на то, чтобы корректировать "безумные" идеи Трампа– отмечает Глеб Остапенко.

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Ставка на новый Конгресс и рациональных республиканцев

В условиях непредсказуемости Белого дома для Украины критически важно не зависеть от колебаний настроений президентской администрации, которые могут меняться каждые два года.

Глеб Остапенко поддерживает намерение украинской стороны выстраивать активную коммуникацию с новым составом Конгресса США, который начнет работу в январе. Именно надежная двухпартийная поддержка на уровне законодателей должна стать главным предохранителем для Киева.

По мнению консультанта, внешняя политика Соединенных Штатов требует комплексного изменения подхода. Среди представителей Республиканской партии потенциально рациональной фигурой он выделяет Марко Рубио, описывая его как представителя реалистической школы международных отношений.