Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме прошла довольно дружелюбно. Президент США пообещал участие своей страны в гарантиях безопасности для Украины. События 18 августа породили немало версий о том, что американский лидер якобы изменил политический курс в пользу Киева.

Впрочем, положительная риторика, которая звучала из уст Дональда Трампа в адрес Украины в последнее время, является ситуативной реакцией, а не четкой стратегией. Об этом в интервью 24 Каналу сказал политолог Дмитрий Шеренговский.

Как Трамп относится к войне в Украине?

Президент США не видит в этой войне своего приоритета. Наоборот – еще до президентства он говорил: "Это не моя война, это война Байдена". Трамп не хочет втягиваться, тратить ресурсы США и быть главным спонсором конфликта.

Для Трампа вопрос войны – не идеологический. Если ему выгодно – он может пожать руку любому: Путину, Ким Чен Ыну или Зеленскому. Он прагматик и ориентируется только на быстрое решение проблемы, а не на принципы демократии или ценности свободы.

Так, Трамп хотел бы "сойти с дистанции" в вопросе Украины. Но сделать это легко не получится. Поскольку есть американские избиратели – как среди демократов, так и республиканцев – которые продолжают поддерживать Украину. Есть медиа, которые сохраняют войну в публичном поле и подают ее как борьбу добра со злом. Поддержка снижается, но держится на уровне около 50%.

Внутри этой поддержки есть нюансы: кто-то за полную помощь, кто-то – за поиск новых форматов. А некоторые вообще готовы "сдать Украину", то есть переложить ответственность на Европу. А Европа не готова полностью взять это на себя. Так что, США остаются вовлеченными, и это, на самом деле, в пользу Украины.

В переговорах с Путиным только США имеют реальное влияние. Россия не воспринимает Европу серьезно. Глава Кремля до сих пор мыслит в категориях холодной войны – для него важен только разговор с Вашингтоном.

Для США "отказ" от Украины фактически означал бы сдать ее России. И здесь даже среди сторонников Трампа возникает сопротивление: они не хотят, чтобы США выглядели побежденными. Поэтому идет борьба – между желанием Трампа не вмешиваться и внутренними ограничениями, которые этого не позволяют.

Итак, Трамп не хочет заниматься Украиной, но вынужден. Его позиция проста – любое соглашение, которого достигнет Украина с Россией, будет им принято. У него нет "красных линий". Он готов на все, лишь бы просто закрыть этот вопрос – хоть обнимать Путина, хоть шутить с Зеленским. Главное для политика – закрыть эту тему.