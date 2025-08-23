Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий Шеренговский – кандидат политических наук, проректор по внешним связям Украинского католического университета, эксперт по международной политике и конфликтологии.

Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика

Чего ждать от размещения европейских войск в Украине?

Дмитрий Шеренговский считает, что вопрос размещения войск очень сложный, и, вероятнее всего, будет выглядеть не так, как мы того ожидаем.

Даже если войска и будут, то это небольшие контингенты где-то во Львове или Ужгороде. Конечно, местные рестораны и кафе от этого выиграют, но с точки зрения обороны – это скорее символическое присутствие,

– указал политолог.

В контексте развертывания миротворческой миссии сейчас есть три возможных варианта. Первый и самый реалистичный – это международная "коалиция желающих", где страны берут на себя коллективную ответственность. Вариант с индивидуальным решением отдельных государств практически нереален, ведь это решение трудно объяснить собственному избирателю. А международные миссии неизбежно столкнутся с вето России или ее партнеров в Евросоюзе – то есть Венгрии и Словакии.

Скорее всего миротворцы будут выполнять технические функции в западной части Украины. Никто не будет говорить о передовой.

Как отмечает Шеренговский, также требуется одобрение США на использование оружия с американскими компонентами. Еще важно, чтобы Америка не блокировала разведданные. Эксперт убежден, что сценарий с миротворцами точно не реализуется быстро.

Что известно об идее размещения миротворцев в Украине?