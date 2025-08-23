Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий Шеренговский – кандидат политических наук, проректор по внешним связям Украинского католического университета, эксперт по международной политике и конфликтологии.
Чего ждать от размещения европейских войск в Украине?
Дмитрий Шеренговский считает, что вопрос размещения войск очень сложный, и, вероятнее всего, будет выглядеть не так, как мы того ожидаем.
Даже если войска и будут, то это небольшие контингенты где-то во Львове или Ужгороде. Конечно, местные рестораны и кафе от этого выиграют, но с точки зрения обороны – это скорее символическое присутствие,
– указал политолог.
В контексте развертывания миротворческой миссии сейчас есть три возможных варианта. Первый и самый реалистичный – это международная "коалиция желающих", где страны берут на себя коллективную ответственность. Вариант с индивидуальным решением отдельных государств практически нереален, ведь это решение трудно объяснить собственному избирателю. А международные миссии неизбежно столкнутся с вето России или ее партнеров в Евросоюзе – то есть Венгрии и Словакии.
Скорее всего миротворцы будут выполнять технические функции в западной части Украины. Никто не будет говорить о передовой.
Как отмечает Шеренговский, также требуется одобрение США на использование оружия с американскими компонентами. Еще важно, чтобы Америка не блокировала разведданные. Эксперт убежден, что сценарий с миротворцами точно не реализуется быстро.
Что известно об идее размещения миротворцев в Украине?
Впервые идею размещения в Украине иностранных войск выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон еще зимой 2024 года. По состоянию на август 2025 года около 10 европейских стран поддержали отправку солдат в рамках потенциального мирного соглашения. В частности, это Франция, Германия и Великобритания, Дания, Эстония и Швеция.
Сначала Европа планировала отправить в Украину 30 тысяч военнослужащих, однако окончательное число, вероятно, будет меньше из-за сопротивления некоторых государств.
Планируется, что миротворцы будут защищать города, порты и другие главные объекты инфраструктуры, например атомные электростанции, расположенные далеко от линии фронта.
Макрон и Стармер утверждают, что первые миротворцы могут зайти в Украину уже через несколько часов после прекращения огня.
Как отметили в Европе, важным условием размещения иностранным военных является защита со стороны США. Дональд Трамп публично выразил поддержку гарантиям безопасности вроде 5 статьи НАТО, однако роль Америки до сих пор остается неопределенной – как и то, действительно ли страна присоединится к этим гарантиям.
Россия же категорически отвергает любой сценарий с иностранным военным контингентом в Украине.