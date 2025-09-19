В воздушное пространство Эстонии утром залетели 3 российских истребителя. НАТО поднимало воздух F-35.

Российские литары пробыли в воздушном пространстве Истории почти 12 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Что известно о нарушении воздушного пространства Истории 19 сентября?

Самолеты не имели планов полетов, а их транспондеры были выключены. На момент нарушения самолет также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой,

– отметили в СМИ.

В Министерстве иностранных дел Эстонии вызвали Временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту.