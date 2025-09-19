19 сентября, 17:29
Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии
В воздушное пространство Эстонии утром залетели 3 российских истребителя. НАТО поднимало воздух F-35.
Российские литары пробыли в воздушном пространстве Истории почти 12 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Что известно о нарушении воздушного пространства Истории 19 сентября?
Самолеты не имели планов полетов, а их транспондеры были выключены. На момент нарушения самолет также не имел двусторонней радиосвязи с эстонской авиадиспетчерской службой,
– отметили в СМИ.
В Министерстве иностранных дел Эстонии вызвали Временного поверенного в делах Российской Федерации в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту.