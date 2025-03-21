Трибунал для Путина почти готов: разработаны юридические и технические документы

Группа государств Core Group завершила разработку технических и юридических документов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Его планируют основать на базе Совета Европы.

Об этом объявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогам заседания Core Group в Страсбурге 19-21 марта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Как много людей погибло в Буче за время российской оккупации: в сети появились обновленные данные

Трибунал для Путина почти готов

Были финализированы три ключевых документа:

проект двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы по созданию спецтрибунала,

устав трибунала,

проект расширенного частичного соглашения по его управлению.

Следующим этапом станет политическое рассмотрение этих документов странами-участницами группы.

Берсе приветствовал завершение подготовительной работы, подчеркнув, что Совет Европы готов к быстрому запуску трибунала и призвал государства продемонстрировать политическую волю для его создания.

Я приветствую успешный результат заседания ключевой группы и завершение подготовки необходимых технико-юридических документов для создания специального трибунала в рамках Совета Европы,

– подчеркнул Берсе.

Идея учреждения специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии обсуждается с 2022 года. Однако практический прогресс в этом вопросе долгое время отсутствовал.

4 февраля 2025 года, во время 13-й встречи Core Group, был утвержден проект устава трибунала. Тогда же достигнута договоренность о его запуске на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.