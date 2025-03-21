Про це оголосив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе за підсумками засідання Core Group у Страсбурзі 19-21 березня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Трибунал для Путіна майже готовий

Були фіналізовані три ключові документи:

проєкт двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи щодо створення спецтрибуналу,

статут трибуналу,

проєкт розширеної часткової угоди щодо його управління.

Наступним етапом стане політичний розгляд цих документів країнами-учасницями групи.

Берсе привітав завершення підготовчої роботи, наголосивши, що Рада Європи готова до швидкого запуску трибуналу й закликав держави продемонструвати політичну волю для його створення.

Я вітаю успішний результат засідання ключової групи та завершення підготовки необхідних техніко-юридичних документів для створення спеціального трибуналу в межах Ради Європи,

– наголосив Берсе.

Ідея заснування спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії обговорюється з 2022 року. Однак практичний прогрес у цьому питанні довгий час був відсутній.

4 лютого 2025 року, під час 13-ї зустрічі Core Group, був затверджений проєкт статуту трибуналу. Тоді ж досягнуто домовленості про його запуск на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи.