Об этом объявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе по итогам заседания Core Group в Страсбурге 19-21 марта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Трибунал для Путина почти готов

Были финализированы три ключевых документа:

проект двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы по созданию спецтрибунала,

устав трибунала,

проект расширенного частичного соглашения по его управлению.

Следующим этапом станет политическое рассмотрение этих документов странами-участницами группы.

Берсе приветствовал завершение подготовительной работы, подчеркнув, что Совет Европы готов к быстрому запуску трибунала и призвал государства продемонстрировать политическую волю для его создания.

Я приветствую успешный результат заседания ключевой группы и завершение подготовки необходимых технико-юридических документов для создания специального трибунала в рамках Совета Европы,

– подчеркнул Берсе.

Идея учреждения специального трибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии обсуждается с 2022 года. Однако практический прогресс в этом вопросе долгое время отсутствовал.

4 февраля 2025 года, во время 13-й встречи Core Group, был утвержден проект устава трибунала. Тогда же достигнута договоренность о его запуске на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.