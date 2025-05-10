Турция заявила о готовности контролировать возможное перемирие между Россией и Украиной

Турция готова принять участие в процессе контроля за соблюдением перемирия в случае возможного прекращения огня между Россией и Украиной.

Об этом в субботу, 10 мая, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на фоне встречи "Коалиции желающих", сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Турция готова мониторить перемирие

Хакан Фидан онлайн принял участие во встрече "Коалиции желающих", во время обсуждений он подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, выразив поддержку Анкары безусловному прекращению огня.

По словам турецкого министра, его страна активно поддерживает установление безусловного прекращения огня в российско-украинской войне и поддерживает усилия, направленные на его достижение, отметив готовность к мониторингу.

Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен в конфликте, который длится уже четвертый год,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее министр иностранных дел Польши пожелал США успеха в мирных переговорах между Россией и Украиной. Он предполагал, что в случае неудачи США роль посредника на себя могут взять Турция или Китай.