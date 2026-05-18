"К Путину никого не подпускают с телефоном": интервью полковника из Британии о паранойе в Кремле

Паранойя диктатора Владимира Путина усиливается. В России растет недовольство, а среди близкого окружения российского лидера есть люди, которые хотят занять его место. Кроме того, факт, что Путину нужно было согласие Владимира Зеленского на проведение парада 9 мая и вмешательство Дональда Трампа, свидетельствует о том, что влияние диктатора ослабевает.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу отметил, что Путин боится нападений как изнутри, так и извне. Почему к Путину не подпускают никого с мобильным телефоном и почему он вдруг начал называть Зеленского "господином" – читайте далее в материале.

Как Путин публично опозорился?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что война России против Украины близится к завершению после того, как президент Украины Владимир Зеленский разрешил ему провести военный парад в Москве 9 мая. Считаете ли вы это переломным моментом в войне? Ведь Россия не могла провести свой парад без одобрения Украины.

Будем надеяться, что это переломный момент. Это было действительно важным. Так называемый парад победы стал унижением Путина. Он ввел или возродил эти парады 20 лет назад как демонстрацию российской военной мощи. И обычно мы видели сотни танков, ракет и прочего. Но в этом году не было даже одного танка. Возможно, это связано с тем, что Россия потеряла в Украине огромное количество танков. Хотя звучали и намеки на то, что Путин не может защитить Москву от потенциальной украинской атаки.

Фактически, президент Зеленский дал Путину возможность провести свой парад. Это полное унижение. Многие из тех солдат, которые шли по Красной площади, на самом деле были северокорейцами. Путину пришлось привлекать их для войны, а сейчас ему приходится привлекать их, чтобы набрать достаточное количество людей для парада. Я считаю, что это мероприятие 9 мая стало настоящим унижением.

В России это вызвало волну недовольства. Парад призван почтить память 26 миллионов советских граждан, погибших в борьбе с нацистами. А отсутствие возможности почтить их память должным образом вызвало сильное недовольство. Многие российские газеты в выходные открыто критиковали Путина.

Он предположил, что война в Украине может закончиться. Сейчас очень трудно понять, что это означает. Я знаю, что Стив Розенберг из ВВС проанализировал российские газеты за последнюю неделю. Даже в России не могут до конца осознать, что именно хотел сказать Путин. Но, по моему мнению, очевидно, что россияне устали.

Мы уже говорили, что они несут огромные потери на передовой и не могут их компенсировать. А Украина наносит важнейшие стратегические удары вглубь России, выводя из строя российскую нефтедобывающую промышленность. Она имеет потенциал для нанесения ударов по Москве. Украина сделала это несколько недель назад. Это действительно влияет на Путина, который сейчас находится в состоянии полной паранойи.

Мы понимаем, что никому с мобильным телефоном не позволяют приближаться к нему, потому что он видел, как Израиль и США фактически уничтожили иранский режим с помощью электронных технологий. Еще один аспект заключается в том, что Путин заявляет, будто его ракета "Сармат", которая должна была поступить на вооружение почти 10 лет назад, теперь позволит ему победить весь мир, что, конечно же, является абсолютной фантазией.

Справка. 17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии одновременно взорвались тысячи пейджеров, которые были у боевиков "Хезболлы", что является прокси-группировкой Ирана. К этой операции спецслужбы Израиля готовились с 2015 года. В результате операции тысячи боевиков были ранены. Также часть – погибла.

Так что все надеются, что война подходит к концу. Но статья, которую я написал для британской The Daily Telegraph, свидетельствовала, что мы имеем реальную возможность, которую Запад не может позволить себе упустить. Похоже, российский лидер впервые оказался в невыгодном положении. Если он хочет, чтобы война закончилась, то она должна завершиться на условиях Украины, а не России.

Давайте поговорим о танках на этом параде, ведь в Москве не было ни одного. Насколько это важно? И еще один факт о трехдневном прекращении огня во время парада 9 мая, якобы организованном Дональдом Трампом и Путиным. Похоже, последний поддержал инициативу президента США по внедрению режима тишины, потому что не мог защитить свою столицу. Как вы считаете, или это еще одно унижение для Путина?

Во-первых, танки. Это важно, ведь именно они являются основой парада. На этом мероприятии всегда были танки, например, Т-34, которые выиграли Курскую битву, то есть в том самом районе, где сейчас Россия ведет боевые действия. Свою самую большую победу во Второй мировой войне Россия одержала в битве на Курской дуге, привлекая 6 тысяч танков, в том числе Т-34.

Но сейчас она проигрывает в битве под Курском и потеряла более 6 тысяч танков в Украине. Итак, если символизм важен, а мы знаем, что для России символизм – это все, то отсутствие танков на параде является признанием абсолютного поражения.

А другой момент – это прекращение огня. Если бы президент Дональд Трамп не вмешался и не достиг трехдневного примирения, оставалось бы непонятным, решился бы Путин вообще проводить этот парад. Я думаю, что президент Зеленский в определенной степени пошел на уступки и заявил, что не будет атаковать Москву, чтобы позволить Путину провести его мероприятие.

Все это говорит о том, что Украина имеет преимущества, а Россия находится в невыгодном положении. Будем надеяться, что теперь, когда президент Дональд Трамп снова принял участие в ситуации в Украине и организовал это трехдневное перемирие, он настроен пойти дальше и продолжить режим прекращения огня, чтобы можно было начать мирные переговоры и Украина получила справедливый мир, на который она заслуживает.

Почему Путин начал звать Зеленского "господином"?

Рассмотрим официальный указ президента Владимира Зеленского, который позволил Путину провести парад в Москве. Является ли это унижением не только для России, но и для Владимира Путина лично на международной арене?

По моему мнению, Украина – это очень умное государство, а ее инновации в военной сфере являются одними из ведущих в мире. Все прислушиваются к Украине и обращаются к ней за советом. Она передает свой опыт и технологии беспилотников. Ее наработки сейчас используются странами Ближнего Востока для защиты от Ирана, который, как считается, применяет российские технологии для атак на эти государства.

Украина помогает мировому сообществу, делясь военными знаниями и опытом, необходимыми для обороны. А Россия действует прямо противоположным образом. Я считаю, что в Британии это назвали бы тактикой психологического давления или интеллектуальной игрой. Президент Владимир Зеленский – очень умный и изобретательный человек. Мы знаем, насколько это злит и раздражает Путина.

Интересно, что в российской прессе и в различных интервью Путин в последние дни называет президента Украины "господином Зеленским", тогда как раньше он обращался к нему гораздо свысока, используя очень оскорбительные выражения. Похоже, произошли изменения. В глазах всего мира человеком, который принимает ключевые решения и выглядит как самый уверенный и эффективный лидер, является президент Зеленский, но отнюдь не президент Путин.

Почему паранойя Путина усилилась?

Все это из-за украинской войны дронов, которая, вероятно, изменила подход Путина и его отношение к Зеленскому.

Думаю, что да. Осознание того, что Путин не в состоянии защитить Москву от украинских атак, является ключевым фактором. И это несмотря на то, что он снял значительную часть систем ПВО – С-300 и С-400 – с линии фронта. Так что, он не защищает своих солдат на передовой – он создает защиту для политиков в Москве. Это очень показательно. Но тот факт, что он не может гарантировать собственную безопасность, действительно чрезвычайно важен.

Если все это обобщить, можно прийти к выводу, что Путин осознает, что он не бессмертен. Маловероятно, что если российский народ решит, что Путин больше не может быть их лидером, то он будет иметь спокойную, счастливую пенсию в какой-то роскошной вилле в безопасном месте.

Считаю, что и сам парад, и тот факт, что Путину было нужно согласие президента Владимира Зеленского, а также вмешательство Дональда Трампа в последний момент для обеспечения режима прекращения огня имеют колоссальное значение. По моему мнению, влияние Путина неуклонно ослабевает.

На этой неделе мы снова видели растиражированные и, вероятно, фейковые кадры того, как Путин ездит по Москве, посещает своих бывших учителей и пытается показать, что все в порядке и он может спокойно заниматься своими делами. Но мы знаем, что он параноидально боится, что вскоре может оказаться под прицелом украинского беспилотника.

CNN сообщает, что российский диктатор опасается покушения со стороны своего ближайшего окружения с возможным использованием дешевого дрона. Вы также упомянули в начале нашего разговора, что никто не может зайти на территорию резиденции Владимира Путина с мобильным телефоном.

Это правда. Многие говорят о возможных беспорядках внутри Кремля и среди ближайшего окружения Путина. Они же видят, что российская экономика быстро проседает. Они в значительной степени полагались на нефть и газ как на основной источник финансирования российской экономики и военной машины. Но из-за санкций против танкеров России и из-за того, что Украина уничтожила немалую часть инфраструктуры и нефтяной отрасли, Путин больше не получает от этого нужной прибыли.

Люди действительно начинают беспокоиться. В российских медиа снова появляются заявления, что все прекрасно и все в порядке, но это, похоже, не соответствует реальности. Возвращаясь к тому, что я уже говорил ранее, то, как американцы ликвидировали высокопоставленных чиновников иранского режима, насколько я понимаю, действительно оказывает на Владимира Путина психологическое давление. Потому что Путин считает, что американцы до сих пор передают Украине разведывательную информацию.

Украина продемонстрировала, что может наносить удары практически по всей территории России – теперь на расстоянии ориентировочно до 1500 километров, что делает Москву вполне достижимой. Эта ситуация действительно позволяет понять, что существуют близкие к Путину люди, которые хотели бы занять его место. Если появится такая возможность, принимая во внимание текущую ситуацию и ухудшающуюся паранойю Путина, то я бы такому не удивился. Поэтому Путин боится не только нападений извне, но и изнутри.

Может ли Трамп закончить войну в Украине до 3 ноября?

12 мая Трамп заявил, что война между Украиной и Россией может быть близкой к завершению и страны приближаются к соглашению. Насколько это правда? В украинских СМИ появились предположения, что сейчас за закрытыми дверями через неофициальные каналы продолжаются переговоры. США разговаривают с Россией о возможном прекращении огня в Украине накануне промежуточных выборов в Штатах. Каково ваше мнение об этом?

Сложно сформировать окончательную позицию, опираясь лишь на фрагменты того, что происходит, и то, что мы сейчас обсуждаем. Но если сложить все это воедино, просматривается тенденция, и она, похоже, заключается в том, что ведется большая работа по заключению перемирия и мирного соглашения.

Думаю, вы вполне справедливо упомянули американские промежуточные выборы. Единственный человек, который, вероятно, может как можно быстрее добиться прекращения огня и мирного соглашения, – это Трамп, поскольку США имеют для этого все необходимые рычаги влияния.

Справка. Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября 2026 года. На них изберут новый состав Нижней палаты Конгресса США, около трети Сената и губернаторов в некоторых штатах. В Республиканской партии растет паника, ведь рейтинги Трампа падают. Кроме того, и в самой партии назревает определенный спор.

Все свидетельствует о том, что события развиваются очень активно. Сигналы из Москвы, и это произошло впервые, о том, что "сво" якобы завершается, являются хорошим знаком. Возвращаясь к одному из моих предыдущих аргументов и к тому, о чем я писал, теперь, когда Украина укрепляет свои позиции, я уверен, что президент Зеленский не будет спешить подписывать тот вариант мирного соглашения, который Путин предлагал в прошлом году.

Сейчас совсем другая ситуация. Я уверен, что все в мире хотели бы видеть перемирие и по-настоящему справедливое мирное соглашение для Украины, однако положение вещей в корне изменилось. То, что Россия предлагала во время предыдущих обсуждений, и некоторые ее требования по территориям, численности украинской армии и отношений Украины с Западом – все это сейчас выглядит иначе.

Думаю, Украина находится в гораздо более выгодной позиции. Будем надеяться, что Трамп, который сосредотачивался на Ближнем Востоке, сможет обеспечить справедливый мир для Украины до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Я уверен, что тогда он будет считать, что его позиции для достижения успеха станут гораздо сильнее, чем если бы война в Украине все еще продолжалась.

Что хочет получить от Украины Запад и не только?

Согласно данным CBS News, Соединенные Штаты и Украина работают над оборонным соглашением, связанным с технологиями дронов и совместным производством беспилотников. Соглашение может усилить оборонную промышленность Украины при поддержке США, а также дать Штатам доступ к проверенным на поле боя беспилотным системам. Может ли это изменить отношение Трампа к Зеленскому и отношения США и Украины?

Я считаю, что это действительно важно. Все хотят получить украинскую экспертизу и технологии. Мы видели, как война дронов доминирует на поле боя. Наблюдали, как иранский режим продолжал борьбу благодаря собственным ракетам и БПЛА. Арабские государства обратились за поддержкой и защитой не к Соединенным Штатам, Великобритании или другим странам, а к Украине. Конечно, США понимают, что Украина является лидером в этой технологии, и они хотят получить часть этого опыта.

Соединенные Штаты, вероятно, понимают, что для этого им необходимо поддержать Украину. Поэтому визит президента Зеленского на Ближний Восток, как и тот факт, что все заинтересованы в украинских дронах и технологиях, ставит его в крайне выгодное положение. Никто не едет в Москву и не просит дать им их ракетные и дроновые технологии.

Мы видели, как Владимир Путин на днях демонстрировал свою ядерную ракету "Сармат", но все, кто хоть немного разбирается в этом и смотрит на вещи трезво, осознают, что это старая технология. На самом деле то, что разрабатывается в Украине, не только оборудование, но и экспертиза, концепция применения и практическое использование этих систем, это то, чего хотят западные армии и правительства.

Я считаю, что это показатели того, что ситуация меняется. Риторика, что доносится из Москвы, похоже, свидетельствует о том, что россияне, возможно, тоже понимают, что ситуация становится другой. Возможно, сейчас это их лучший шанс достичь мира на условиях, которые будут приемлемы для Кремля и для российского народа.

