У США появилось оружие, которое "уничтожит все" благодаря лишь одной ракете, – Трамп

Дональд Трамп заявил о появлении нового оружия, которое якобы может "уничтожить все" только одной ракетой. Более того, по его словам, пока нет систем ПВО, которые могли бы обезвредить новейшую цель.

Об этом сообщил президент США на экономической форме в Давосе 21 января.

О каком новом оружии говорит Трамп?

Американский президент Трамп считает, что мир сталкивается с "гораздо большими рисками", чем во время Второй мировой войны. По его словам, это связано с ядерным и новейшим оружием. Однако он добавил, что не будет говорить сейчас о нем публично.

Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально через одну ракету,

– заявил Трамп.