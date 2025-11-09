Было три варианта: какую позицию Трампа выдала встреча с Орбаном

Накануне встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом западные СМИ прогнозировали, что премьер Венгрии будет уговаривать американского лидера освободить его страну от санкций на импорт российских энергоносителей. Орбану удалось это сделать, но Трамп еще может изменить свое мнение.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Олег Лесной, отметив, что Трамп неоднократно демонстрировал свою способность менять позицию и прибегать к неожиданным жестким шагам. Однако к Виктору Орбану у него особое отношение, ведь президенту США всегда нравились "плохие парни".

К теме Орбан хочет вернуть Трампа в Венгрию, – Зеленский объяснил намерения венгерского премьера

Может ли Трамп отменить санкционное послабление в отношении Венгрии?

Лесной напомнил, что Дональду Трампу импонируют такие люди, как Виктор Орбан – авторитарного стиля правления, ведь президент США и сам является таковым. Ему нравятся люди, которые могут сами решать вопросы в своей стране, особенно не обращая внимание на прессу, юридические моменты. Они являются сторонниками простых авторитарных решений, которые принимаются фактически единолично.

К слову. Трамп во время встречи расхвалил Орбана. Он отметил, что премьер Венгрии "очень влиятельный человек", что у него "нет преступности, нет проблем, как в некоторых странах". Однако Трамп добавил, что у Орбана "видимо, есть несколько проблем", о которых он не знает или, возможно, о которых "не хочет знать". Также американский лидер сказал, что Орбан может поспособствовать его встрече с Владимиром Путиным.

Ситуация с ослаблением санкций в отношении Венгрии показала, по словам политолога, что Трамп, хоть и уверенно стоит на пути давления на Россию и тех стран, которые покупают ее энергоносители, однако может и сойти с этого пути.

Трамп находится где-то посередине, потому что известно, что было три варианта санкционного давления – жесткий, средний и легкий, и президент США выбрал средний,

– подчеркнул он.

Соответственно это, по его мнению, продолжение умеренной позиции Трампа, которая позволяет определенные исключения. В то же время у него периодически появляются жесткие или средней жесткости действия. Поэтому нельзя исключать, что он заявит, что не отменял санкции в отношении Венгрии. Однако Трамп также может сказать 21 ноября, что откладывает санкции против России.

"Российские лоббисты все это время не прекращают работать в Соединенных Штатах, чтобы решить определенные вопросы. Они не только ищут компании, в которые могут перелить капитал, чтобы его не потерять, но способы, как торпедировать или отсрочить эти санкции. Они сейчас активно работают над этим, а качественно ли – увидим после 21 ноября", – отметил Олег Лесной.

Появится ли в переговорном процессе Уиткофф?

В то же время в последнее время спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не появляется в публичном пространстве. Однако, по мнению политолога, его рано списывать со счетов.

Он еще может появиться, когда будет нужна красивая пиар-акция – поехать поговорить с россиянами, если произойдет какое-то потепление в отношениях с США,

– отметил он.

Этот персонаж, по его мнению, еще некоторое время будет беспокоить Украину, поскольку он входит в ближний круг Трампа.

Что известно о встрече Трампа и Орбана?