"У Трампа не знают, что сказать": интервью с генералом Ходжесом о сожженной авиации России

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Уничтожение российской авиации 1 июня подорвало возможности России продолжать интенсивно обстреливать украинские города. СБУ осуществила операцию, которая поразила весь мир. Однако администрация Дональда Трампа не отреагировала на нее по простой причине – не знает, что сказать.

Президент США должен был бы испытывать стыд за недооценку украинских военных возможностей. Однако вместе с некомпетентной командой наоборот может подыгрывать Кремлю и не вводить санкции против России. Хотя такие возможности имеет Сенат.

Таким прогнозом в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. Он также предположил, что диктатору Владимиру Путину не удастся воплотить свои амбиции относительно 4 областей Украины – подробнее читайте дальше.

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"Не выгода на неделю": о результате уничтожения стратавиации России

Украина поразила 41 российский бомбардировщик на 4 стратегических авиабазах России, в частности самолеты, способные нести ядерное оружие. В результате этой операции почти 13 российских бомбардировщиков были полностью уничтожены. Какова ваша реакция на эту операцию?

Очевидно, я поражен. То, что украинская разведка смогла спланировать, подготовить и реализовать эту операцию, сохраняя ее в тайне в течение года и 6 месяцев, проникнуть так глубоко на территорию России с использованием грузовиков и дронов – это просто невероятно. Я считаю, что эту операцию будут изучать еще очень долго.

Однако с практической стороны важно и впечатляюще то, что это серьезно подрывает способность России продолжать убивать мирных украинских граждан. Несмотря на значительные успехи, которых достигли украинские Силы обороны как на суше, так и в акватории Черного моря, все же оставалась серьезная проблема – это российские бомбардировщики, которые продолжали осуществлять пуски крылатых ракет с больших дистанций, обстреливая украинские города.

И, как мы знаем, лучше уничтожить лучника, чем пытаться сбивать все стрелы. Именно это и сделала Украина. Украина нанесла серьезный урон "лучнику", уничтожив и повредив большое количество бомбардировщиков. Это усложнит России возможность продолжать убийства мирного украинского населения.

Интересно и то, что многие из этих уничтоженных бомбардировщиков Ту-95 больше не производят в России. Страна-агрессор не может заменить их новыми, поскольку уже не выпускает ни Ту-95, ни другие подобные самолеты. Что это означает для российской армии?

Им придется, пытаясь спасти хоть что-то, разбирать одни самолеты, чтобы поддержать в рабочем состоянии другие. Я видел фотографии в течение последних 24 часов (с момента атаки – 24 Канал). Некоторые из этих бомбардировщиков уже начали разбирать. Например, один из двигателей был снят.

А когда производство таких самолетов больше не ведется, это означает, что, невероятнее, не изготавливаются и запасные части, необходимые для стандартного технического обслуживания и модернизации.

Итак, речь идет о существенной потере боеспособности на чрезвычайно длительный период до того момента, пока они не смогут найти альтернативный способ или решение для замены утраченной техники. Поэтому это не просто выгода на одну неделю. Это стратегическое преимущество на долгую перспективу.

Интервью с генерал-лейтенантом США в отставке Беном Ходжесом: смотрите видео

Что, по вашему мнению, чувствует Владимир Путин относительно этой атаки? Ведь он до сих пор не прокомментировал удар по стратегической авиации России. Мы не слышали ни одного официального заявления ни от Кремля, ни от самого Путина, ни от его ближайшего окружения.

Честно говоря, я бы точно не хотел оказаться на месте российского генерала утром 1 июня, прийти на службу и пытаться как-то объяснить высшему руководству, что именно произошло и почему это вообще стало возможно.

Как удалось упустить прорыв? Как было уничтожено столько самолетов? Как это вообще стало возможным? Я представляю, что там сейчас ищут крайних, пытаются найти объяснение.

Мы видели видео, где останавливают грузовики, проверяют, нет ли еще где-то дронов. Всего этого будет много. Я ожидаю, и я уверен, что украинское правительство уже подготовилось к вероятному ответному удару. Россия не может не отреагировать, хотя было бы прекрасно, если бы не реагировала.

Однако, вероятнее всего, они (россияне – 24 Канал) все же сделают что-то жестокое. Вероятно, они попытаются поднять в воздух хотя бы несколько бомбардировщиков, чтобы осуществить длительный полет, продемонстрировать, что еще имеют потенциал. Это будет элемент сдерживания. Уверен, это часть их планов.

Я видел отрывки выступлений некоторых так называемых известных российских экспертов и комментаторов, которые заявляют, что теперь уже точно надо что-то сделать против Украины, будто до этого они сдерживались. Я считаю, что это преимущественно риторика. А украинское руководство профессиональное, сдержанное, и я уверен, что это не единственный удар.

Бомбардировщики, конечно, привлекли все внимание, но был еще и удар по подводной лодке. А также были уничтожены важные военные железнодорожные мосты в Брянской и Курской областях. То есть Украина переносит войну на территорию России. И, что больше всего меня поражает, что Украина имеет возможность продолжать это делать.

Некоторые пророссийские, прокремлевские блогеры сравнивают эту атаку Украины на стратегическую авиацию России с Перл-Харбором. Правы ли они? Уместно ли вообще сравнивать эти два события?

Я считаю, что это абсурдное сравнение со стороны российских блогеров. Прежде всего, в случае с Перл-Харбором Соединенные Штаты Америки и Япония не находились в состоянии войны. Это была внезапная атака со стороны Японской империи против Соединенных Штатов. И только после этого Америка вступила во Вторую мировую войну.

В нынешнем случае Россия уже 11 лет ведет войну против Украины. И в ночь перед этой атакой, то есть в ночь на воскресенье, 1 июня, Россия запустила более 400 дронов по украинским целям.

Так что единственное, что можно было бы сравнивать, – это элемент стратегической неожиданности, достичь этой атакой. Все остальное – некорректно и лишь мешает объективному пониманию того, что произошло.

"Украина может добраться до любой точки России"

Считаете ли вы, что эта атака может открыть для Украины окно возможностей, чтобы переломить ход войны и перенести ее на территорию России? Если Украина в дальнейшем будет наносить удары по российской авиации, не только стратегической, что это будет означать для России? И может ли это заставить Путина пойти хотя бы на какой-то компромисс?

Конечно. Теперь Россия вынуждена задуматься над тем, где именно расположена ее авиация, какие у них есть авиабазы, где именно размещены системы противовоздушной обороны. Также смогут ли они реально обеспечить защиту всех своих аэродромов, всей критически важной инфраструктуры, нефтегазовых объектов, заводов по производству боеприпасов и всего остального.

Потому что теперь они осознают – каждый объект на территории России достижим. Это чрезвычайно серьезное осознание. Украина может добраться до любой точки России своими средствами. И это огромный вызов для командующих противовоздушной обороны России.

Также возникает вопрос, где теперь хранить все это "имущество". Вы, бесспорно, знаете, что во время Второй мировой войны Советский Союз переместил значительную часть своей оборонной промышленности на Восток, за Уральские горы, опасаясь, что немецкий "Вермахт" слишком близко и может захватить или уничтожить ее.

Однако сейчас спрятаться за Уральскими горами уже не получится. Нужно искать новые способы защиты критических объектов от дальней досягаемости Вооруженных сил Украины и украинской разведки.

Также, по моему мнению, стало очевидно, что Украину больше не сдерживает ни одна политика Соединенных Штатов или даже правительств европейских стран. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил, что любое вооружение, которое Германия предоставила Украине, можно использовать без ограничений.

Я ожидаю, что мы будем видеть все больше подобных действий. И я искренне на это надеюсь.

Некоторые военные эксперты считают, что после удара по российской авиации глобальные ядерные державы могут пересмотреть систему защиты своей стратегической авиации и попытаться создать более надежные средства обороны, прежде всего на уровне авиабаз, чтобы обезопасить самолеты от угроз со стороны дронов.

Так, большинство европейских авиабаз, возведенных еще во времена холодной войны, имели укрытия, бункеры и тому подобное, но их не проектировали с учетом дронов.

Сегодня уже нужно иметь не только защиту сверху, но и двери, вход, все должно быть защищено так, чтобы дрон не мог просто влететь внутрь. Ведь один или два дрона могут уничтожить вход, а третий уже проникает внутрь и наносит удар. Речь идет о совсем другом уровне обороны, гораздо сложнее, чем тот, что использовали раньше.

Я убежден, что сейчас многие задумываются, как можно подогнать грузовики, полные дронов, и разместить их вблизи американских, британских, немецких или итальянских объектов. Технология сама по себе не новая, но вот инновационный подход, с которым ее применили украинцы, вот что действительно поражает меня.

Как противодействовать этому? Опять же, невозможно защитить абсолютно все. Поэтому нужно определять приоритеты, что именно следует защищать прежде всего. Однако так же важно уничтожить самоспособность противника осуществлять такие атаки. Другими словами, найти и ликвидировать того, кто выпускает "стрелы".

Почему не стоит недооценивать украинских военных

Один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны США заявил CNN, что удар Украины продемонстрировал уровень мастерства, которого они раньше не видели. Означает ли это, что Украину снова недооценили?

Бесспорно. Многие систематически недооценивали Украину. И это совершенно очевидно, в частности, в Белом доме среди избранных политиков, членов правительства.

Однако среди специалистов западной разведки, в частности в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании, есть немало тех, кто лично видел украинских военнослужащих вблизи и хорошо осознает, насколько высок их технический уровень подготовки.

Я помню, когда мы впервые передали украинским Вооруженным силам радар AN/TPQ-36. Это радар контрбатарейной борьбы. Я еще служил в армии тогда. Кажется, это был 2016 год.

Мы передали несколько таких радаров, и я был поражен, насколько эффективно они начали работать. Когда этот радар оказался в руках украинских военных, которые находились под обстрелом российской артиллерии и ракет, они очень быстро освоили его.

И, честно говоря, сам радар оказался значительно эффективнее, чем я думал. С тех пор я всегда предполагал, что украинцы очень технически подготовлены, изобретательны и креативны. И с каждым годом это только усиливается.

Однако, к сожалению, те, кто не следит за ситуацией постоянно, в частности президент (Трамп – 24 Канал), вице-президент (Джей Ди Вэнс – 24 Канал) и немало людей из их окружения, Украину безусловно недооценили.

Кто в США откровенно поддерживает Кремль

Мы не услышали ни одного заявления от Трампа или даже от министра обороны Пита Хегсета, несмотря на то, что, по данным телеканала CNN, Хегсет получал обновленную информацию по украинской операции. Президент США ранее убеждал нас в том, что Украина не имеет козырей. Может ли он и его команда по нацбезопасности сейчас осознать обратное? Может ли это стать еще одним поворотным моментом в его мышлении?

Я хотел бы, чтобы это было так, но у меня нет никакой уверенности в том, что этот президент сделает что-то по-настоящему значимое, чтобы помочь Украине. Возможно, причина того, что они (команда Трампа – 24 Канал) до сих пор не высказались, хотя я не могу это утверждать наверняка, в том, что они просто пытаются понять, что именно сказать.

Ведь этот удар доказал – Украина не исчезнет, она не потерпит краха, ее поражение не является неизбежным, а Россия, наоборот, очень уязвима. Я видел немало комментариев от таких людей, как Стив Беннон, Майкл Флинн, Алекс Джонс и других, кто давно связан с движением "Make America Great Again" и все время поддерживал Кремль.

Они публично заявили, что это, мол, ужасно, что якобы кто-то пытается разрушить мечту Трампа о мирном урегулировании, и так далее, полный бред. Однако никаких официальных комментариев от самой администрации я не видел.

Администрация, напомню, уволила советника по национальной безопасности Майка Уолца. Теперь обязанности советника по Национальной безопасности и государственного секретаря исполняет Марко Рубио. Однако многие ключевые должности в администрации, в частности в Министерстве обороны, так и не были заполнены.

Поэтому я думаю, что у них просто нет достаточного количества специалистов, которые могли бы провести анализ, сформулировать позицию и принять необходимые решения.

К тому же у них на должности пресс-секретаря Министерства обороны, абсолютно некомпетентный человек, который, без преувеличения, поддерживает Кремль. Это просто ужасно. Они, очевидно, до сих пор не могут определиться, что именно им говорить.

И я думаю, что даже некоторые европейские страны также не до конца понимают, как им реагировать, ведь для многих это стало полной неожиданностью.

Должен ли Трамп чувствовать стыд за свои слова о том, что Украина не имеет никаких козырей, по крайней мере после этого удара по России?

Конечно, должен. Однако у него нет никакого стыда. Я считаю, что подход администрации Трампа с самого начала был обречен на провал. Они никогда не понимали украинскую культуру, географию, историю, не осознавали, почему именно Украина борется.

Они не могли даже четко сказать, что Россия является агрессором. Они с самого начала хотели, чтобы Украина уступила свои территории.

Я не думаю, что они вообще имеют искреннее отношение к Украине, к ее суверенитету, к принципам международного права. И при этом они назначили ответственными за переговорный процесс абсолютно некомпетентных людей, таких как Стив Уиткофф и генерал Кит Келлог.

Должны ли они испытывать стыд? Безусловно. Однако проблема в том, что они выбрали сторону, которая является неправильной в этом конфликте. Это не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Абсолютное большинство Конгресса поддерживает Украину, в частности, и немало республиканцев. Однако в этой администрации люди, которые не руководствуются моральными принципами, и именно поэтому они не знают, как им действовать в этой ситуации.

Что останавливает Конгресс ввести санкции против России

По данным издания The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против России. Есть ли у вас какие-то ожидания, что это действительно произойдет?

Конечно, они должны это сделать. И Трамп говорит об этом уже много месяцев. Он постоянно повторяет "еще две недели", "еще две недели" и ничего не происходит. Я не понимаю, чего именно они ждут. Должен сказать, и для меня это неприятно и стыдно, что я не имею никакой уверенности в том, что эта администрация действительно примет такое решение.

Зато Сенат подготовил чрезвычайно сильный пакет санкций. И сегодня я видел заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, что многие члены Конгресса также поддерживают этот пакет. Так чего они ждут? У них достаточно полномочий, чтобы сделать это и без президента.

Однако, очевидно, руководство Республиканской партии предпочитает то, что президент лично дал зеленый свет для этого шага. Возможно, он это сделает. Если так, я с удовольствием признаю, что ошибался.

И вы бы подумали, что он действительно сделает это, ведь россияне открыто над ним издеваются. Они демонстрируют полное отсутствие уважения к этой администрации. Поэтому я не понимаю, почему Трамп не использует весь тот рычаг влияния, который у него есть.

"Правительство Украины знает, как вести игру": о переговорах с Москвой

Украина приняла участие в еще одном раунде переговоров с российской стороной в Стамбуле. Однако Россия выдвинула абсолютно нереалистичные требования к Украине – требует полного вывода всех украинских войск с территории 4 регионов Украины, а также реализации ряда других уступок, которые, по их мнению, являются абсолютно недопустимыми. Имеют ли эти переговоры какой-то смысл?

Я должен сказать, что поражен терпением и выдержкой украинской стороны, которая вынуждена выслушивать эту чушь и абсурдные требования. Не думаю, что кто-то в Украине удивлен российской тактикой.

Однако я уверен, что украинское правительство прекрасно понимает, как вести эту игру.

Если есть смысл и в дальнейшем отправлять туда переговорную группу, хотя бы для того, чтобы держать открытыми двери или чтобы в Европе или в Соединенных Штатах никто не сказал, что Украина якобы не заинтересована в переговорах, тогда это стоит делать.

Максималистская позиция, с которой Россия вышла, совершенно не стала неожиданностью. Я подозреваю, что если такие переговоры хотя бы немного помогут вернуть украинских детей или раненых пленных, тогда это, возможно, имеет смысл.

Как на самом деле уничтожить намерение России захватить 4 области Украины

По информации Bloomberg, Путин уверен, что его армия сможет прорвать украинские оборонительные рубежи и захватить все 4 украинских региона до конца этого года. Верите ли вы в это? Каковы их шансы достичь такого результата?

Я не считаю это вероятным развитием событий. Конечно, это возможно. И учитывая, что Россия готова постоянно бросать людей в бой и им безразличны собственных потери, можно предположить, что они могут пытаться снова и снова подавить украинских защитников численным преимуществом и массированными атаками, пренебрегая элементарной ценностью человеческой жизни.

Однако я просто не вижу, что это произойдет, если Украина сможет и в дальнейшем развивать собственную оборонную промышленность, а другие страны продолжат оказывать поддержку Украине. Даже если Соединенные Штаты не будут этого делать, мне трудно представить прорыв.

У России нет мобильных сил и возможностей, чтобы это сделать. Из-за чрезвычайно большого количества дронов, которые постоянно находятся в воздухе, любому чрезвычайно сложно осуществлять передвижение на расстоянии менее, чем 20 километров от линии фронта, поскольку это создает серьезные угрозы для безопасности и значительно ограничивает возможности маневрирования.

Поэтому, даже если бы у них была необходимая сила, им было бы трудно ее сосредоточить, чтобы прорвать оборону и продвинуться вперед. Мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем, останется неизменным до конца года, если снаружи не произойдет каких-то драматических изменений.

Верите ли вы, что Россия сможет переправиться через реку Днепр? Если россияне стремятся взять город Херсон, нужно преодолеть эту водную преграду. Какое ваше мнение?

Россияне уже неоднократно показывали, что не имеют возможности провести эффективное форсирование реки. Каждый раз, когда они пытались это сделать, их разбивали.

Я почти надеюсь, что они попытаются снова, потому что украинцы точно знают, откуда они могут пойти. Они будут очень уязвимы перед любыми беспилотниками. Я просто не вижу, чтобы это произошло, по крайней мере в обычном понимании.

Возможно, есть какие-то способы это сделать, и я не готов утверждать, что россияне слишком недалеки, чтобы попробовать. Однако я не вижу у них возможности это осуществить. Трудно себе это представить.

Почему Россия неспособна себя защищать

Путин приказал создать так называемые буферные зоны вдоль границы с Украиной. Россияне начали наступательные действия на территории Сумской области, но ВСУ удалось остановить это наступление. Какова ваша оценка этой битвы на территории Сумской области?

Если линии фронта стабилизируются, то, по моему мнению, со временем, по мере того, как Украина будет продолжать активно развивать и совершенствовать все больше средств дальнего радиуса действия, вы постепенно начнете наносить точные удары по штабам россиян, существенно ослабляя их логистику, артиллерийские позиции и ракетные установки, что значительно усложнит их дальнейшие военные действия.

Поэтому так называемая буферная зона будет лишь оболочкой. Она будет пустой, если украинцы смогут уничтожать такие цели. Именно так нейтрализуется единственное преимущество России – подавляющая численность.

Я убежден, что украинские спецподразделения и разведывательные службы действуют на принципиально более высоком уровне по сравнению с российскими. Их работа отличается не только высоким профессионализмом, но и исключительной тактической подготовкой, скоростью принятия решений и точностью выполнения операций, что позволяет им эффективно реагировать на вызовы и достигать значительных результатов. Они обладают совсем другими возможностями и инновациями.

Россия с самого начала доказала мне, что не способна эффективно себя защищать. Операция под Курском в прошлом году – это пример, когда Украина без проблем перешла границу.

Украинские атаки на российскую нефтяную и газовую инфраструктуру, убийство российского генерала в окрестностях Москвы несколько месяцев назад, вызванное взрывом на электросамокате – это невероятный уровень проникновения, что не уступает, а иногда даже превосходит то, что сделал Моссад в известной операции с пейджерами против Хезболлы. Именно на этом уровне сейчас находятся украинцы.

2 составляющие, которые помогут Украине изменить ход войны

Считаете ли вы, что Украина сможет в ближайшее время переломить ход этой войны?

Как бы сильно я этого не стремился, пока я не вижу предпосылок для того, чтобы это стало реальностью, если не произойдут значительные внешние изменения. Это может выразиться в масштабной поставке новейших технологических возможностей, существенном расширении военной поддержки или в форме мощного экономического давления на Россию, который способен серьезно повлиять на ее способность продолжать агрессивные действия.

Например, остановка так называемого теневого флота, который выходит из Балтийского и Черного морей, и дальнейшее уничтожение российской нефтяной и газовой инфраструктуры, чтобы они больше не могли зарабатывать деньги от продаж Индии и Китая. Это было бы настоящее давление.

Однако для того, чтобы наконец изменить ход войны в пользу Украины и достичь переломного момента, необходимы 2 ключевые составляющие:

масштабная внешняя поддержка, включающая поставки современного вооружения, техники и необходимых ресурсов;

мощное экономическое давление, способное существенно ослабить возможности противника продолжать военные действия.

Конечно, никто не знает, что именно происходит внутри России. Это не прозрачное общество. Я никогда не исключаю возможность того, что что-то может произойти внутри режима. Посмотрим. Однако я не предполагаю, что это произойдет в ближайшее время.