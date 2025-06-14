Знищення російської авіації 1 червня підірвало можливості Росії продовжувати інтенсивно обстрілювати українські міста. СБУ здійснила операцію, яка вразила весь світ. Однак адміністрація Дональда Трампа не відреагувала на неї з простої причини – не знає, що сказати.

Президент США мав би відчувати сором за недооцінення українських військових можливостей. Однак разом з некомпетентною командою навпаки може підігравати Кремлю та не запроваджувати санкції проти Росії. Хоч такі можливості має Сенат.

Таким прогнозом в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес. Він також припустив, що диктатору Владіміру Путіну не вдасться втілити свої амбіції щодо 4 областей України – детальніше читайте далі.

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"Не вигода на тиждень": про результат знищення стратавіації Росії

Україна вразила 41 російський бомбардувальник на 4 стратегічних авіабазах Росії, зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю. Внаслідок цієї операції майже 13 російських бомбардувальників було повністю знищено. Якою є ваша реакція на цю операцію?

Очевидно, я вражений. Те, що українська розвідка змогла спланувати, підготувати і реалізувати цю операцію, зберігаючи її в таємниці протягом року і 6 місяців, проникнути так глибоко на територію Росії з використанням вантажівок і дронів – це просто неймовірно. Я вважаю, що цю операцію вивчатимуть ще дуже довго.

Однак з практичного боку важливо і вражаюче те, що це серйозно підриває здатність Росії продовжувати вбивати мирних українських громадян. Попри значні успіхи, яких досягли українські Сили оборони як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, все ж залишалася серйозна проблема – це російські бомбардувальники, які продовжували здійснювати пуски крилатих ракет з великих дистанцій, обстрілюючи українські міста.

І, як ми знаємо, краще знищити лучника, ніж намагатися збивати всі стріли. Саме це і зробила Україна. Україна завдала серйозної шкоди "лучнику", знищивши і пошкодивши велику кількість бомбардувальників. Це ускладнить Росії можливість продовжувати вбивства мирного українського населення.

Цікаво й те, що багато з цих знищених бомбардувальників Ту-95 більше не виробляють в Росії. Країна-агресорка не може замінити їх новими, оскільки вже не випускає ані Ту-95, ані інші подібні літаки. Що це означає для російської армії?

Їм доведеться, намагаючись урятувати хоч щось, розбирати одні літаки, щоб підтримати у робочому стані інші. Я бачив фотографії протягом останніх 24 годин (від моменту атаки – 24 Канал). Деякі з цих бомбардувальників вже почали розбирати. Наприклад, один із двигунів було знято.

А коли виробництво таких літаків більше не ведеться, це означає, що, неймовірніше, не виготовляються і запасні частини, необхідні для стандартного технічного обслуговування та модернізації.

Отже, мовиться про суттєву втрату боєздатності на надзвичайно тривалий період до того моменту, поки вони не зможуть знайти альтернативний спосіб або рішення для заміни втраченої техніки. Тому це не просто вигода на один тиждень. Це стратегічна перевага на довгу перспективу.

Інтерв'ю з генерал-лейтенантом США у відставці Беном Годжесом: дивіться відео

Що, на вашу думку, відчуває Владімір Путін щодо цієї атаки? Адже він досі не прокоментував удар по стратегічній авіації Росії. Ми не чули жодної офіційної заяви ні від Кремля, ні від самого Путіна, ні від його найближчого оточення.

Чесно кажучи, я б точно не хотів опинитися на місці російського генерала вранці 1 червня, прийти на службу і намагатися якось пояснити вищому керівництву, що саме сталося і чому це взагалі стало можливо.

Як вдалося проґавити прорив? Як було знищено стільки літаків? Як це взагалі стало можливим? Я уявляю, що там зараз шукають крайніх, намагаються знайти пояснення.

Ми бачили відео, де зупиняють вантажівки, перевіряють, чи немає ще десь дронів. Усього цього буде багато. Я очікую, і я впевнений, що український уряд уже підготувався до ймовірного удару у відповідь. Росія не може не відреагувати, хоча було б чудово, якби не реагувала.

Однак, найімовірніше, вони (росіяни – 24 Канал) все ж зроблять щось жорстоке. Імовірно, вони спробують підняти у повітря бодай кілька бомбардувальників, щоб здійснити тривалий політ, продемонструвати, що ще мають потенціал. Це буде елемент стримування. Впевнений, це частина їхніх планів.

Я бачив уривки виступів деяких так званих відомих російських експертів і коментаторів, які заявляють, що тепер уже точно треба щось зробити проти України, ніби до цього вони стримувалися. Я вважаю, що це переважно риторика. А українське керівництво професійне, стримане, і я впевнений, що це не єдиний удар.

Бомбардувальники, звісно, привернули всю увагу, але був ще й удар по підводному човну. А також були знищені важливі військові залізничні мости у Брянській і Курській областях. Тобто Україна переносить війну на територію Росії. І, що найбільше мене вражає, Україна має можливість продовжувати це робити.

Деякі проросійські, прокремлівські блогери порівнюють цю атаку України на стратегічну авіацію Росії з Перл-Гарбором. Чи мають вони рацію? Чи доречно взагалі порівнювати ці дві події?

Я вважаю, що це абсурдне порівняння з боку російських блогерів. Перед усім, у випадку з Перл-Гарбором Сполучені Штати Америки і Японія не перебували у стані війни. Це була раптова атака з боку Японської імперії проти Сполучених Штатів. І лише після цього Америка вступила у Другу світову війну.

У нинішньому випадку Росія вже 11 років веде війну проти України. І в ніч перед цією атакою, тобто в ніч на неділю, 1 червня, Росія запустила понад 400 дронів по українських цілях.

Отже, єдине, що можна було б порівнювати, – це елемент стратегічної несподіванки, досягнути цією атакою. Усе інше – некоректно і лише заважає об'єктивному розумінню того, що сталося.

"Україна може дістатись до будь-якої точки Росії"

Чи вважаєте ви, що ця атака може відкрити для України вікно можливостей, щоб переломити хід війни та перенести її на територію Росії? Якщо Україна надалі буде завдавати ударів по російській авіації, не лише стратегічній, що це означатиме для Росії? І чи може це змусити Путіна піти хоча б на якийсь компроміс?

Звичайно. Тепер Росія змушена замислитися над тим, де саме розташована її авіація, які в них є авіабази, де саме розміщено системи протиповітряної оборони. Також чи зможуть вони реально забезпечити захист усіх своїх аеродромів, усієї критично важливої інфраструктури, нафтогазових об'єктів, заводів із виробництва боєприпасів та всього іншого.

Тому що тепер вони усвідомлюють – кожен об'єкт на території Росії досяжний. Це надзвичайно серйозне усвідомлення. Україна може дістатися будь-якої точки Росії своїми засобами. І це величезний виклик для командувачів протиповітряної оборони Росії.

Також постає питання, де тепер зберігати усе це "майно". Ви, безперечно, знаєте, що під час Другої світової війни Радянський Союз перемістив значну частину своєї оборонної промисловості на Схід, за Уральські гори, побоюючись, що німецький "Вермахт" надто близько й може захопити або знищити її.

Однак зараз сховатися за Уральськими горами уже не вийде. Потрібно шукати нові способи захисту критичних об'єктів від далекої досяжності Збройних Сил України та української розвідки.

Також, на мою думку, стало очевидно, що Україну більше не стримує жодна політика Сполучених Штатів чи навіть урядів європейських країн. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно заявив, що будь-яке озброєння, яке Німеччина надала Україні, можна використовувати без обмежень.

Я очікую, що ми будемо бачити дедалі більше подібних дій. І я щиро на це сподіваюся.

Деякі військові експерти вважають, що після удару по російській авіації глобальні ядерні держави можуть переглянути систему захисту своєї стратегічної авіації і спробувати створити більш надійні засоби оборони, передусім на рівні авіабаз, щоб убезпечити літаки від загроз з боку дронів.

Так, більшість європейських авіабаз, зведених ще за часів холодної війни, мали укриття, бункери і тому подібне, але їх не проєктували з урахуванням дронів.

Сьогодні вже потрібно мати не тільки захист згори, а й двері, вхід, усе має бути захищено так, щоб дрон не міг просто влетіти всередину. Адже один чи два дрони можуть знищити вхід, а третій вже проникає всередину і завдає удару. Мовиться про зовсім інший рівень оборони, набагато складніший, ніж той, що використовували раніше.

Я переконаний, що зараз багато хто замислюється, як можна підігнати вантажівки, повні дронів, і розмістити їх поблизу американських, британських, німецьких чи італійських об'єктів. Технологія сама по собі не нова, але от інноваційний підхід, з яким її застосували українці, ось що справді вражає мене.

Як протидіяти цьому? Знову ж, неможливо захистити абсолютно все. Тому потрібно визначати пріоритети, що саме слід захищати перед усім. Однак так само важливо знищити самоздатність противника здійснювати такі атаки. Іншими словами, знайти і ліквідувати того, хто випускає "стріли".

Чому не варто недооцінювати українських військових

Один із високопосадовців Міністерства оборони США заявив CNN, що удар України продемонстрував рівень майстерності, якого вони раніше не бачили. Чи означає це, що Україну знову недооцінили?

Безперечно. Багато хто систематично недооцінював Україну. І це абсолютно очевидно, зокрема, у Білому домі серед обраних політиків, членів уряду.

Однак серед фахівців західної розвідки, зокрема у Сполучених Штатах Америки та у Великій Британії, є чимало тих, хто особисто бачив українських військовослужбовців зблизька і добре усвідомлює, наскільки високим є їхній технічний рівень підготовки.

Я пам'ятаю, коли ми вперше передали українським Збройним Силам радар AN/TPQ-36. Це радар контрбатарейної боротьби. Я ще служив у армії тоді. Здається, це був 2016 рік.

Ми передали кілька таких радарів, і я був вражений, наскільки ефективно вони почали працювати. Коли цей радар опинився в руках українських військових, які перебували під обстрілом російської артилерії та ракет, вони дуже швидко освоїли його.

І, чесно кажучи, сам радар виявився значно ефективнішим, ніж я думав. Відтоді я завжди припускав, що українці дуже технічно підготовлені, винахідливі і креативні. І з кожним роком це лише посилюється.

Проте, на жаль, ті, хто не стежить за ситуацією постійно, зокрема президент (Трамп – 24 Канал), віцепрезидент (Джей Ді Венс – 24 Канал) і чимало людей з їхнього оточення, Україну безумовно недооцінили.

Хто в США відверто підтримує Кремль

Ми не почули жодної заяви від Трампа або навіть від міністра оборони Піта Гегсета, попри те, що, за даними телеканалу CNN, Гегсет отримував оновлену інформацію щодо української операції. Президент США раніше переконував нас у тому, що Україна не має козирів. Чи може він та його команда з нацбезпеки зараз усвідомити протилежне? Чи може це стати ще одним поворотним моментом у його мисленні?

Я хотів би, щоб це було так, але в мене немає жодної впевненості в тому, що цей президент зробить щось по-справжньому значуще, щоб допомогти Україні. Можливо, причина того, що вони (команда Трампа – 24 Канал) досі не висловилися, хоча я не можу це стверджувати напевно, у тому, що вони просто намагаються зрозуміти, що саме сказати.

Адже цей удар довів – Україна не зникне, вона не зазнає краху, її поразка не є неминучою, а Росія, навпаки, є дуже вразливою. Я бачив чимало коментарів від таких людей, як Стів Беннон, Майкл Флінн, Алекс Джонс та інших, хто давно пов'язаний з рухом "Make America Great Again" і весь час підтримував Кремль.

Вони публічно заявили, що це, мовляв, жахливо, що нібито хтось намагається зруйнувати мрію Трампа про мирне врегулювання, і таке інше, повна маячня. Однак жодних офіційних коментарів від самої адміністрації я не бачив.

Адміністрація, нагадаю, звільнила радника з національної безпеки Майка Волца. Тепер обов'язки радника з Національної безпеки та державного секретаря виконує Марко Рубіо. Однак багато ключових посад в адміністрації, зокрема в Міністерстві оборони, так і не були заповнені.

Тому я думаю, що в них просто немає достатньої кількості фахівців, які могли б провести аналіз, сформулювати позицію та ухвалити необхідні рішення.

До того ж у них на посаді прессекретарки Міністерства оборони абсолютно не компетентна людина, яка, без перебільшення, підтримує Кремль. Це просто жахливо. Вони, очевидно, досі не можуть визначитися, що саме їм говорити.

І я думаю, що навіть деякі європейські країни також не до кінця розуміють, як їм реагувати, адже для багатьох це стало повною несподіванкою.

Чи повинен Трамп відчувати сором за свої слова про те, що Україна не має жодних козирів, принаймні після цього удару по Росії?

Звичайно, повинен. Однак в нього немає жодного сорому. Я вважаю, що підхід адміністрації Трампа з самого початку був приречений на провал. Вони ніколи не розуміли українську культуру, географію, історію, не усвідомлювали, чому саме Україна бореться.

Вони не могли навіть чітко сказати, що Росія є агресором. Вони з самого початку хотіли, щоб Україна поступилася своїми територіями.

Я не думаю, що вони взагалі мають щире ставлення до України, до її суверенітету, до принципів міжнародного права. І при цьому вони призначили відповідальними за переговорний процес абсолютно некомпетентних людей, таких як Стів Віткофф та генерал Кіт Келлог.

Чи мають вони відчувати сором? Безумовно. Однак проблема в тому, що вони обрали бік, який є неправильним у цьому конфлікті. Це не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Абсолютна більшість Конгресу підтримує Україну, зокрема, і чимало республіканців. Однак в цій адміністрації люди, які не керуються моральними принципами, і саме тому вони не знають, як їм діяти в цій ситуації.

Що зупиняє Конгрес запровадити санкції проти Росії

За даними видання The Wall Street Journal, адміністрація Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії. Чи маєте ви якісь очікування, що це справді відбудеться?

Звичайно, вони повинні це зробити. І Трамп говорить про це вже багато місяців. Він постійно повторює "ще два тижні", "ще два тижні" і нічого не відбувається. Я не розумію, чого саме вони чекають. Мушу сказати, і для мене це неприємно і соромно, що я не маю жодної впевненості в тому, що ця адміністрація справді ухвалить таке рішення.

Натомість Сенат підготував надзвичайно сильний пакет санкцій. І сьогодні я бачив заяву спікера Палати представників Майка Джонсона про те, що багато членів Конгресу також підтримують цей пакет. То чого вони чекають? У них достатньо повноважень, щоб зробити це й без президента.

Однак, очевидно, керівництво Республіканської партії віддає перевагу тому, що президент особисто дав зелене світло для цього кроку. Можливо, він це зробить. Якщо так, я із задоволенням визнаю, що помилявся.

І ви б подумали, що він справді зробить це, адже росіяни відкрито з нього знущаються. Вони демонструють повну відсутність поваги до цієї адміністрації. Тому я не розумію, чому Трамп не використовує весь той важіль впливу, який у нього є.

"Уряд України знає, як вести гру": про переговори з Москвою

Україна взяла участь у ще одному раунді переговорів із російською стороною в Стамбулі. Однак Росія висунула абсолютно нереалістичні вимоги до України – вимагає повного виведення всіх українських військ з території 4 регіонів України, а також реалізації низки інших поступок, які, на їхню думку, є абсолютно неприпустимими. Чи мають ці переговори якийсь сенс?

Я мушу сказати, що вражений терпінням і витримкою української сторони, яка змушена вислуховувати цю нісенітницю і абсурдні вимоги. Не думаю, що хтось в Україні здивований російською тактикою.

Однак я впевнений, що український уряд прекрасно розуміє, як вести цю гру.

Якщо є сенс і надалі надсилати туди переговорну групу, бодай для того, щоби тримати відчиненими двері, або щоб в Європі чи в Сполучених Штатах ніхто не сказав, що Україна нібито не зацікавлена в переговорах, тоді це варто робити.

Максималістська позиція, з якою Росія вийшла, абсолютно не стала несподіванкою. Я підозрюю, що якщо такі переговори хоча б трохи допоможуть повернути українських дітей чи поранених полонених, тоді це, можливо, має сенс.

Як насправді знищити намір Росії захопити 4 області України

За інформацією Bloomberg, Путін впевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні рубежі і захопити всі 4 українські регіони до кінця цього року. Чи вірите ви в це? Які їхні шанси досягти такого результату?

Я не вважаю це ймовірним розвитком подій. Звісно, це можливо. І враховуючи, що Росія готова постійно кидати людей у бій і їм байдуже до власних втрат, можна припустити, що вони можуть намагатися знову і знову подавити українських захисників чисельною перевагою та масованими атаками, нехтуючи елементарною цінністю людського життя.

Однак я просто не бачу, що це станеться, якщо Україна зможе і надалі розвивати власну оборонну промисловість, а інші країни продовжать надавати підтримку Україні. Навіть якщо Сполучені Штати не будуть цього робити, мені важко уявити прорив.

У Росії немає мобільних сил і можливостей, щоб це зробити. Через надзвичайно велику кількість дронів, які постійно перебувають у повітрі, будь-кому надзвичайно складно здійснювати пересування на відстані менше, ніж 20 кілометрів від лінії фронту, оскільки це створює серйозні загрози для безпеки та значно обмежує можливості маневрування.

Тож, навіть якби у них була необхідна сила, їм було б важко її зосередити, щоб прорвати оборону і просунутися вперед. Мені здається, те, що ми зараз спостерігаємо, залишиться незмінним до кінця року, якщо зовні не станеться якихось драматичних змін.

Чи вірите ви, що Росія зможе переправитися через річку Дніпро? Якщо росіяни прагнуть взяти місто Херсон, потрібно подолати цю водну перешкоду. Яка ваша думка?

Росіяни вже неодноразово показували, що не мають спроможності провести ефективне форсування річки. Кожного разу, коли вони намагалися це зробити, їх розбивали.

Я майже сподіваюся, що вони спробують знову, бо українці точно знають, звідки вони можуть піти. Вони будуть дуже вразливі перед будь-якими безпілотниками. Я просто не бачу, щоб це сталося, принаймні у звичайному розумінні.

Можливо, є якісь способи це зробити, і я не готовий стверджувати, що росіяни занадто недалекі, щоб спробувати. Однак я не бачу у них можливості це здійснити. Важко собі це уявити.

Чому Росія нездатна себе захищати

Путін наказав створити так звані буферні зони вздовж кордону з Україною. Росіяни почали наступальні дії на території Сумської області, але ЗСУ вдалося зупинити цей наступ. Яка ваша оцінка цієї битви на території Сумської області?

Якщо лінії фронту стабілізуються, то, на мою думку, з часом, у міру того, як Україна продовжуватиме активно розвивати і вдосконалювати дедалі більше засобів далекого радіусу дії, ви поступово почнете завдавати точних ударів по штабах росіян, суттєво послаблюючи їхню логістику, артилерійські позиції та ракетні установки, що значно ускладнить їхні подальші військові дії.

Тож так звана буферна зона буде лише оболонкою. Вона буде порожньою, якщо українці зможуть знищувати такі цілі. Саме так нейтралізується єдина перевага Росії – переважна чисельність.

Я переконаний, що українські спецпідрозділи та розвідувальні служби діють на принципово вищому рівні порівняно з російськими. Їхня робота відзначається не лише високим професіоналізмом, а й винятковою тактичною підготовкою, швидкістю ухвалення рішень і точністю виконання операцій, що дозволяє їм ефективно реагувати на виклики та досягати значних результатів. Вони володіють зовсім іншими можливостями та інноваціями.

Росія з самого початку довела мені, що не здатна ефективно себе захищати. Операція під Курськом минулого року – це приклад, коли Україна без проблем перейшла кордон.

Українські атаки на російську нафтову та газову інфраструктуру, вбивство російського генерала на околицях Москви кілька місяців тому, спричинене вибухом на електросамокаті – це неймовірний рівень проникнення, що не поступається, а подекуди навіть перевершує те, що зробив Моссад у відомій операції із пейджерами проти "Хезболли". Саме на цьому рівні зараз знаходяться українці.

2 складові, які допоможуть Україні змінити хід війни

Чи вважаєте ви, що Україна зможе найближчим часом переломити хід цієї війни?

Як би сильно я цього не прагнув, наразі я не бачу передумов для того, щоб це стало реальністю, якщо не відбудуться значні зовнішні зміни. Це може виразитися у масштабному постачанні новітніх технологічних можливостей, істотному розширенні військової підтримки або у формі потужного економічного тиску на Росію, який здатен серйозно вплинути на її здатність продовжувати агресивні дії.

Наприклад, припинення так званого тіньового флоту, який виходить із Балтійського та Чорного морів, та подальше знищення російської нафтової та газової інфраструктури, щоб вони більше не могли заробляти гроші від продажів Індії та Китаю. Це був би справжній тиск.

Однак для того, щоб нарешті змінити хід війни на користь України та досягти переломного моменту, необхідні 2 ключові складові:

масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, техніки та необхідних ресурсів;

потужний економічний тиск, здатний суттєво послабити можливості противника продовжувати військові дії.

Звісно, ніхто не знає, що саме відбувається всередині Росії. Це не прозоре суспільство. Я ніколи не виключаю можливість того, що щось може статися всередині режиму. Побачимо. Однак я не припускаю, що це станеться найближчим часом.