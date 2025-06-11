Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

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БпЛА, які використали для "Павутини", – унікальна розробка СБУ

Наш співрозмовник розповів, що для проведення спецоперації "Павутина" були використані БпЛА, спеціально розроблені та виготовлені інженерами СБУ.

Джерело наголосило, що це унікальна розробка із застосуванням сучасних технологій. Вона дозволила дистанційно, в режимі реального часу, керувати безпілотниками за тисячі кілометрів від державного кордону України, обходити наявну в агресора протидію й ефективно здійснювати ураження стратегічної авіації.

Також наш співрозмовник зауважив, що такі безпілотники створені СБУ для виконання завдання у глибокому тилу ворога й з урахуванням особливостей цілей ураження.

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Безпілотники, які використали під час спецоперації "Павутина" / Фото надані 24 Каналу