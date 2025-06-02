У Трампа впервые отреагировали на украинскую операцию "Паутина"
- В Белом доме впервые прокомментировали операцию СБУ "Паутина".
- Кэролайн Левитт сказала, как отреагировал Дональд Трамп.
Служба безопасности Украины 1 июня провела историческую спецоперацию в тылу России, в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации агрессора. У президента США впервые отреагировали на событие.
Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала операцию "Паутина". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Как у Трампа отреагировали на операцию "Паутина"
Кэролайн Левитт ответила на вопрос журналистов о реакции Дональда Трампа на операцию Украины.
Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться,
– заявила пресс-секретарь Белого дома.
Также Левитт сказала, что эта война была жестокой с обеих сторон. Она подчеркнула, что погибло слишком много людей.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США хочет, чтобы война завершилась за столом переговоров. По словам Левитт, Трамп дал это понять обоим лидерам как публично, так и частным образом.
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Операция "Паутина": главное
- Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению 4 военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется авиация агрессора.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
- Генерал-лейтенант рассказал, что задачу по уничтожению вражеских бомбардировщиков поставил президент. Владимир Зеленский лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники СБУ.
- Спецоперацию "Паутина" готовили более 1,5 года. Василий Малюк возглавлял рабочую команду.
- Дроны СБУ отработали цели сразу на 4 военных аэродромах России: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
- Глава СБУ отметил, что благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.
- "В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности России", – подчеркнул Василий Малюк.
- Ориентировочная стоимость пораженной российской стратегической авиации достигает более 7 миллиардов долларов США.
- Генерал-лейтенант также отметил, что "Паутина" происходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.
- Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а дальше – мобильные деревянные домики. Уже на территории страны-агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, которые разместили на грузовиках.
- В нужный момент крыши дистанционно открыли. Дроны полетели поражать определенные цели, – российские бомбардировщики.
- Василий Малюк констатировал, что согласно законам и обычаям войны Украина отработала абсолютно законные цели, – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города.