Россия – единственная из девяти стран, которая имеет выход к Балтийскому морю, но не является членом НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на dpa.

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НАТО начало учения в Балтийском море

В Балтийском море стартовали ежегодные многонациональные военно-морские учения BALTOPS, которые в этом году продлятся две недели – до 20 июня. Маневры проходят под руководством США. В учениях принимают участие около 50 кораблей, более 25 самолетов и около 9000 солдат из 17 стран.

Нынешней особенностью является то, что учения впервые начались из порта Росток, где базируется штаб Военно-морских сил Германии. Отсюда, с башни "Варнемюнде" вышли первые корабли, среди которых – немецкий корвет Magdeburg и французский минный тральщик Vulcain.

BALTOPS проводятся более полувека и считаются важной составляющей укрепления взаимодействия между странами НАТО. В Североатлантическом альянсе отмечают, что эти маневры являются не только платформой для отработки совместных действий, но и сигналом сдерживания в условиях растущих угроз безопасности в регионе.

Россия – единственная из девяти стран, которая имеет выход к Балтийскому морю, но не является членом НАТО. В Москве эти учения назвали "провокацией", хотя сами же проводили учения в Балтийском море недавно.