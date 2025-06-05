Росія – єдина з дев'яти країн, яка має вихід до Балтійського моря, але не є членом НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на dpa.

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НАТО почало навчання у Балтійському морі

У Балтійському морі стартували щорічні багатонаціональні військово-морські навчання BALTOPS, які цього року триватимуть два тижні – до 20 червня. Маневри відбуваються під керівництвом США. У навчаннях беруть участь близько 50 кораблів, понад 25 літаків і близько 9000 солдатів з 17 країн.

Цьогорічною особливістю є те, що навчання вперше розпочалися з порту Росток, де базується штаб Військово-морських сил Німеччини. Звідси, з бащи "Варнемюнде" вийшли перші кораблі, серед яких – німецький корвет Magdeburg та французький мінний тральщик Vulcain.

BALTOPS проводяться понад півстоліття і вважаються важливою складовою зміцнення взаємодії між країнами НАТО. У Північноатлантичному альянсі наголошують, що ці маневри є не лише платформою для відпрацювання спільних дій, а й сигналом стримування в умовах зростаючих загроз безпеці в регіоні.

Росія – єдина з дев'яти країн, яка має вихід до Балтійського моря, але не є членом НАТО. У Москві ці навчання назвали "провокацією", хоча самі ж проводили навчання у Балтійському морі нещодавно.