Осталось 4 недели: Германия перебрасывает истребители в Польшу перед возможным конфликтом
- Германия перебросила 5 истребителей Eurofighter и около 150 солдат в Польшу.
- Это является частью подготовки союзников к совместным российско-белорусским учениям "Запад – 2025", во время которых могут произойти провокации.
На начало сентября Россия и Беларусь запланировали проведение совместных масштабных военных учений "Запад –2025". В Европе опасаются провокаций, а потому принимают меры предосторожности.
Военные историки, в частности Зенке Найтцель, предупреждают, что формат российско-белорусских учений может стать началом нового конфликта, передает 24 Канал.
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Как Европа готовится к учениям "Запад – 2025"?
Как сообщает t-online, в понедельник, 4 августа, 5 немецких истребителей Eurofighter прибыли на военный аэродром Минск-Мазовецкий в Польше.
Представитель Воздушных сил Германии заявил, что со вторника эти самолеты начнут полеты. Запланировано, что миссия продлится несколько недель.
Немецкие истребители должны помочь польским вооруженным силам в контролировать воздушное пространство НАТО и осуществлять наблюдение за возможными российскими активностями вдоль восточного фланга.
Эта миссия – четкий знак союзнической солидарности в рамках НАТО. Она будет обеспечивать надежное сдерживание и защиту общего воздушного пространства,
– отметили в немецких ВВС.
Кроме истребителей, в Польшу было передислоцировано около немецких 150 солдат.
Ранее в польский Жешув было также передислоцировано две системы ПВО Patriot для защиты логистического узла, через который поступает вооружение для Украины.