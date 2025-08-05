На начало сентября Россия и Беларусь запланировали проведение совместных масштабных военных учений "Запад –2025". В Европе опасаются провокаций, а потому принимают меры предосторожности.

Военные историки, в частности Зенке Найтцель, предупреждают, что формат российско-белорусских учений может стать началом нового конфликта, передает 24 Канал.

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Как Европа готовится к учениям "Запад – 2025"?

Как сообщает t-online, в понедельник, 4 августа, 5 немецких истребителей Eurofighter прибыли на военный аэродром Минск-Мазовецкий в Польше.

Представитель Воздушных сил Германии заявил, что со вторника эти самолеты начнут полеты. Запланировано, что миссия продлится несколько недель.

Немецкие истребители должны помочь польским вооруженным силам в контролировать воздушное пространство НАТО и осуществлять наблюдение за возможными российскими активностями вдоль восточного фланга.

Эта миссия – четкий знак союзнической солидарности в рамках НАТО. Она будет обеспечивать надежное сдерживание и защиту общего воздушного пространства,

– отметили в немецких ВВС.

Кроме истребителей, в Польшу было передислоцировано около немецких 150 солдат.

Ранее в польский Жешув было также передислоцировано две системы ПВО Patriot для защиты логистического узла, через который поступает вооружение для Украины.