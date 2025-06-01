Израиль ударил по ракетному заводу в городе Шираз, – СМИ
- Израиль ударил по ракетному заводу в городе Шираз.
- Иранские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Ширазе.
13 июня Израиль совершил серию авиаударов по Ирану. Целью атаки стали военные объекты, в частности ядерная инфраструктура.
Как сообщают СМИ, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по крупному объекту по производству и хранению баллистических ракет в Ширазе, передает 24 Канал.
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Шираз под ударом
Шираз – крупный город на юго-западе Ирана, столица провинции Фарс.
Иранские СМИ публикуют видео дыма и сообщают о звуках взрывов в городе. Также там наблюдаются сильные пожары после авиаударов Израиля "по ядерным объектам и ракетным базам".
Над Ширазом поднялся густой черный дым.
Облако дыма над Ширазом: смотрите видео
Шираз в огне: смотрите видео
Где Шираз на карте
К слову, днем в Иране прозвучали новые взрывы. Отмечается, что под атакой находился аэропорт Тебриз, который расположен на северо-западе страны. Взрывы могут быть связаны с ядерным объектом возле Тебриза.