МАГАТЭ подтвердило удар Израиля по ядерному реактору в Натанзе

Ночью 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Был нанесен ряд ударов по военным объектам, связанным с ядерной программой Тегерана.

Начальник отдела атомной энергетики Ирана заявил, что один из важнейших ядерных объектов Ирана, а именно реактор в Натанзе, был разрушен в результате ударов Израиля, передает 24 Канал.

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Реакция МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Гросси подтвердил удар Тель-Авива по реактору в Натанзе.

Он заявил, что агентство находится на связи с иранскими властями и своими инспекторами в стране относительно уровня радиации.

"МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране", – подчеркнул чиновник.

К слову, по данным СМИ, Израиль уничтожил два реактора, подземный ракетно-ядерный комплекс, ядерно-технологический центр и лаборатории Ирана. Во время атаки на Тегеран погиб командующий Корпуса стражей Исламской Революции, ряд высокопоставленных чиновников и физики-ядерщики.

В Армии Израиля заявили, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для создания нескольких бомб в течение нескольких дней, и поэтому Израиль должен действовать против этой непосредственной угрозы.