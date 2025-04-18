Заглянула не в ту методичку: Захарова запуталась в собственной лжи, комментируя удар по Сумах

4 апреля Россия нанесла удар по Кривому Рогу, убив 20 человек, а 13 апреля она атаковала Сумы, в результате чего погибли 35 горожан. Конечно, Кремль не признал тот факт, что целенаправленно бил по гражданским. Для каждой из атак Москва придумала две лживые версии. Как раз в них запуталась Мария Захарова.

Представительница российского МИД, комментируя удар по Сумах, вдруг озвучила не ту версию, которую должна была бы, передает 24 Канал.

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Захарова завралась

Говоря о ракетном ударе по Сумах 13 апреля, она утверждала, что целью атаки было совещание командиров ВСУ с "западными инструкторами", которые якобы проводили в ресторане "Магеллан".

Захарова забыла, как должна была соврать: смотрите видео

Однако этот ресторан расположен в Кривом Роге – именно по этому городу по городу Россия запустила "Искандер" еще 4 апреля. Тогда оккупанты как раз и придумали версию о встрече украинских военных и "натовских офицеров" в местном заведении питания. Впрочем, как показали камеры видеонаблюдения в момент удара в ресторане не было никаких совещаний или военных, а только гражданские.

Что касается обстрела Сум в Вербное воскресенье, то и здесь захватчики цинично оправдались. Мол, они целились по очередному "собранию украинских военачальников и западных коллег". Жертвами россиян в тот день стали почти только гражданские.