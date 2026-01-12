Трамп говорит, что рассматривает несколько "очень сильных вариантов" действий против Ирана
- Дональд Трамп заявил, что США рассматривают "очень решительные варианты" действий против Ирана, если Тегеран атакует американские объекты.
- Трамп подтвердил контакт с лидерами иранской оппозиции и отметил, что иранские чиновники звонили для переговоров.
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "очень решительные варианты" действий против Ирана. Это произойдет в случае, если Тегеран решит атаковать военные или коммерческие объекты страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о возможном ответе на действия Ирана?
Журналисты попросили прокомментировать Дональда Трампа заявления со стороны Ирана, что в случае удара по ним американские военные и коммерческие базы будут считаться законными целями.
На это президент США ответил, что, если иранская сторона это сделает, то США нанесут им удар, которого они еще никогда не испытывали.
Они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты. Поэтому, если они это сделают (Иран ударит по объектам США – 24 Канал), они получат очень, очень мощный ответ,
– сказал Трамп.
Также главу Белого дома спросили, поддерживает ли его администрация контакт с лидерами иранской оппозиции в связи с протестами. На это Дональд Трамп ответил утвердительно, но не проговорил деталей.
"Вы узнаете об этом очень скоро", – заинтриговал американский президент.
Также Трамп сказал, что иранские чиновники звонили ему "для переговоров", однако Вашингтон может действовать в Иране до соответствующей встречи.
Какие варианты удара по Ирану рассматривает Трамп?
Издание The New York Times писало, что Дональд Трамп рассматривает военное вмешательство в Иране в ответ на подавление протестов. Кроме прямого военного удара, рассматривают кибероперации против иранских военных объектов и новые экономические санкции.
Пока Дональд Трамп не принял никакого решения по этому поводу. В то же время американский лидер предупредил Тегеран, что может вмешаться во внутреннюю ситуацию в Иране, если власть начнет убивать людей.
Также издание WSJ отмечало, что администрация Трампа обсуждает возможность масштабного авиаудара по Ирану. Однако пока никаких конкретных действий для подготовки этого предпринято не было.