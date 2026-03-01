Франция, Британия и Германия угрожают Ирану военным ответом

Иран атакует не только американские базы на Ближнем Востоке. Тегеран наносит удары по военным объектам и других стран Европы. Среди них Германия, Франция и Великобритания.

Эти три европейские страны обнародовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные ракетные удары Ирана по странам Ближнего Востока, которые на него не нападали.

Почему три страны Европы угрожают Ирану?

Безрассудные иранские атаки направлены против близких союзников и представляют угрозу для нашего военного персонала и наших граждан по всему региону,

– говорится в совместном заявлении.

Страны призвали Иран немедленно остановить удары. Иначе они пообещали принять необходимые меры для защиты своих интересов и интересов их союзников в регионе.

Франция, Великобритания и Германия намекнули, что их ответ будет военным. В координации с США и союзниками в регионе они могут принять участие в уничтожении возможностей Ирана запускать ракеты и дроны в местах их размещения.

Напомним, что утром 1 марта Иран запустил ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что они не были нацелены непосредственно на британские базы, но это показывает, насколько "неизбирательным" является иранский ответ.

Также под иранский удар попала французская база ВМС в Абу-Даби. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ОАЭ во время атаки дронами был поражен ангар на французской базе, которая расположена рядом с эмиратской базой в Абу-Даби. По словам французского лидера, повреждения являются лишь незначительными. Сообщений о пострадавших нет.

Вечером Иран выпустил баллистические ракеты и беспилотники по военным базам в Ираке и Иордании, где находились солдаты Бундесвера. Удары были направлены по многонациональной базе вблизи Эрбиля и немецкой базе Аль-Азрак. Средства ПВО перехватили ракеты и дроны, ни один немецкий военный не пострадал, один американец получил незначительное ранение от обломков. Бундесвер уже сокращает личный состав в регионе и планирует эвакуацию солдат из Иордании, когда это станет безопасно.

Что известно о событиях на Ближнем Востоке?