Новые взрывы прогремели в Иране: под ударом аэропорт "Тебриз"

После ночного обстрела Ирана в стране снова раздаются взрывы. Известно, что под атакой аэропорт "Тебриз".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AlHadath и Mehr news.

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Что известно о взрывах в Иране

Очевидцы сообщают о взрывах на северо-западе Ирана – под атакой аэропорт "Тебриз". Над местом поднялось облако дыма.

Взрывы в Иране: смотрите видео Mehr news

Возле "Тебриза", вероятно, находится ядерный объект. Причины устанавливаются.

Несколько минут назад в Восточном Азербайджане были слышны новые взрывы,

– сообщило иранское агентство Fars.

Над местом происшествия поднялось облако дыма: смотрите видео очевидцев

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль атаковал объекты Ирана. ВВС Израиля наносили удары по десяткам целей в стране. Они связаны с ядерной программой и другими военными объектами.

Израильтян предупредили, что страна может подвергнуться мощной ракетной атаке с востока – в качестве ответа от Ирана.