Израиль обманул Иран перед атакой и специально собрал военных в одном месте, – CNN

Израиль готовился нанести удары по Ирану. Для этого обманом собрали военных в одном месте. А также умышленно дезинформировали иранские власти. Израильские источники рассказали журналистам детали.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на CNN и Fox News.

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За несколько дней до атаки Израиль ввел в заблуждение СМИ и политических комментаторов. Как объяснили источники CNN, это было нужно, чтобы застать Иран врасплох. Благодаря дезинформации иранские власти и израильская общественность поверили, что ударов не будет.

"Тайные партнеры" Израиля знали об этом плане. А офис Нетаньяху проводил брифинги и озвучивал заявления, которые должны были повлиять на дискурс в Израиле и Иране.

Высшее командование ВВС Ирана собралось на встречу также в результате действий Израиля.

Мы провели специальные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но что еще важнее – мы знали, как их там удержать,

– сообщили источники Fox News.

Атака оказалась более успешной, чем ожидали в Израиле. Ведь, кроме высшего командования, ударили и по иранской ПВО.