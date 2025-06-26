В Фордо разрушена обогатительная установка, Иран признал повреждения на ядерных объектах
- Иран признал, что удары США и Израиля повредили их ядерные объекты, в частности обогатительный комплекс в Фордо.
- МАГАТЭ подтвердило серьезный ущерб нескольким ядерным объектам Ирана.
В Иране признали, что удары США и Израиля повредили их ядерные объекты. А в Израиле утверждают, что в Фордо выведена из строя установка по обогащению урана.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN і IAEC.
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Какие разрушения в Фордо после атак Израиля и США
Израильская комиссия по атомной энергии (IAEC) считает, что Иран не сможет разрабатывать ядерное оружие еще много лет, если не будет иметь доступа к ядерным материалам.
Разрушительная атака США на Фордо уничтожила критически важную инфраструктуру объекта и вывела из строя обогатительный комплекс. Мы считаем, что атаки США на ядерные объекты Ирана в сочетании израильскими операциями на другие компоненты военной ядерной программы Ирана на многие годы отбросили его способность разрабатывать ядерное оружие. Это достижение будет сохранено, если Ирану будет отказано в доступе к ядерным материалам,
– говорится в документе.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи признал: ядерные установки страны серьезно повреждены после атак со стороны Израиля и США.
"Наши ядерные установки были серьезно повреждены, это точно, потому что они неоднократно подвергались атакам со стороны израильских и американских агрессоров", – сказал он.
Это важное заявление, поскольку ранее в Иране преуменьшали масштабы ущерба.
Организация по атомной энергии страны еще оценивает состояние ядерных объектов Ирана. МАГАТЭ подтвердило серьезный ущерб нескольким ядерным объектам Ирана.
"Багаи сообщил "Аль-Джазире", что иранский парламент проголосовал за приостановление сотрудничества с МАГАТЭ, но не одобрил приостановление членства Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – соглашении, призванном контролировать и предотвращать глобальное распространение ядерного оружия, а также способствовать мирному использованию ядерных технологий", – добавили в СМИ.
Интересно, что ранее Трамп заявил, будто ядерные объекты Ирана полностью уничтожены. Позже в СМИ сообщили, что Фордо не получил серьезных повреждений.