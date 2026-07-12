Смогут ли удары Украины по НПЗ остановить войну Путина: Fox News оценил перспективы

Украина все чаще проводит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого Россия уже ограничила экспорт дизельного топлива, ищет топливо за рубежом и сталкивается с его дефицитом как в оккупированном Крыму, так и в других регионах страны.

В комментарии для Fox News эксперты оценили, как удары по нефтеперерабатывающим заводам России повлияют на ход войны.

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Какие последствия для России имеют украинские удары по НПЗ?

В России стремительно растут цены на топливо, а самого топлива не хватает. Обычные россияне впервые реально ощущают влияние войны на свою повседневную жизнь.

Эта ситуация может повлиять на выборы в Госдуму, запланированные на осень. По словам российского оппозиционного политика Максима Каца, эти выборы важны для Путина. Благодаря им Кремль демонстрирует региональным элитам, бизнесу и чиновникам якобы широкую поддержку власти.

Если в сентябре все увидят, что поддержка Путина составляет 10–20%, возникнут вопросы, почему-то он должен назначать губернаторов и контролировать систему. Это именно то, чего он хочет избежать,

– объясняет Кац.

По его мнению, топливный кризис подрывает главную идею Путина – создать впечатление, что война не влияет на жизнь большинства россиян.

Путин пытался убедить всех, что Москва будет жить привычной жизнью и никто не заметит войны. Это должна была быть его война, а не война простых россиян. Но когда война приходит домой – все меняется,

– говорит оппозиционер.

В то же время он считает, что Кремль и впредь будет обеспечивать армию топливом, даже если гражданское население будет испытывать все больший дефицит.

"Для танков топливо найдут. Вопрос не в этом. Вопрос в том, сможет ли Путин сохранить контроль над Россией", – отмечает оппозиционер.

Максим Кац предупредил, что невозможно предсказать, когда именно власть Путина может пошатнуться. По его словам, авторитарные режимы часто кажутся стабильными вплоть до самого момента стремительного краха.

Бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав также считает, что украинские удары уже влияют на способность Кремля вести войну.

Россия физически не способна защитить все свои НПЗ и энергетические объекты на такой огромной территории. И это главная проблема Москвы. Каждое средство ПВО, которое они перебрасывают для защиты инфраструктуры, не может работать на фронте,

– объясняет генерал.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечает, что удары оказывают все большее давление на российские власти, хотя пока не заставили Владимира Путина изменить свою позицию.

Большинство представителей российского руководства понимают, что это очень серьезная проблема. Но сам Путин этого не осознает. Разрыв между ним и другими представителями российской элиты стремительно растет. Даже люди, которым он доверял много лет, понимают, что нынешний курс не ведет к успеху. Однако это не означает, что Путин также придет к такому выводу,

– говорит дипломат.

Европейские "палки в колеса" украинской стратегии

Россия по-прежнему получает миллиардные доходы от экспорта энергоресурсов, до которых украинские беспилотники не могут добраться.

По данным немецкой экологической и правозащитной организации Urgewald, с января по май 2026 года 114 из 118 партий сжиженного природного газа были отправлены в страны Европейского Союза. Общий объем поставок достиг 8,37 миллиона тонн, а их ориентировочная стоимость – 5,7 миллиарда долларов.

Если тенденция сохранится, то только за первую половину 2026 года страны ЕС могут заплатить России почти 7 миллиардов долларов за газ. Эти деньги поддерживают российскую военную экономику и помогают Москве продолжать агрессию против Украины.

Таким образом, на данный момент украинские удары еще не заставили Россию прекратить боевые действия или сесть за стол переговоров. Однако они уже подорвали попытки Кремля убедить население, что война не влияет на их повседневную жизнь.

По мнению аналитиков, главный вопрос уже не в том, способна ли Украина наносить удары по экономическому двигателю России, а в том, сколько еще времени российская экономика и политическая система Путина смогут выдерживать такое постоянное давление.