Журналисты The New York Times установили, что операцией руководит секретное подразделение ГРУ, действующее под прикрытием государственной авиакомпании "Аэрофлот".

Что известно о работе шпионской сети ГРУ?

По словам нынешних и бывших представителей пяти западных спецслужб, именно это подразделение специализируется на поиске, закупке или похищении высокотехнологичного оборудования двойного назначения, необходимого российской оборонной промышленности.

Сотрудники управления работают под прикрытием дипломатических миссий или коммерческих структур. Одним из таких прикрытий стал офис российской государственной авиакомпании "Аэрофлот", расположенный в токийском небоскребе Toranomon Kotohira Tower. Именно оттуда координируются закупки и вывоз технологий в Россию.

Журналисты называют имя человека, контролирующего деятельность российской сети в Японии. Речь идет о Максиме Владимировиче Фильченкове, которого западные спецслужбы идентифицируют как кадрового офицера ГРУ.

Он прибыл в Японию в феврале 2024 года, официально работая сотрудником "Аэрофлота". По данным разведки, Фильченков уже имел предыдущий опыт работы в Японии и хорошо знал местный рынок высоких технологий. Именно после его возвращения российская сеть начала активно выстраивать новые логистические каналы для доставки оборудования.

По оценкам украинской стороны, до 90% российских ракет и беспилотников содержат электронные компоненты японского производства.

После одного из массированных ударов по Киеву в мае 2026 года украинские следователи исследовали обломки крылатой ракеты Х-101. Они установили, что ее системы наведения содержали компьютерный модуль японского производства, экспорт которого в Россию официально запрещен.

Украинские власти подчеркивают, что речь идет не о прямых поставках производителей в Россию, а о сложных схемах реэкспорта через третьи страны. Ключевую роль в этих схемах играют логистические компании, официально занимающиеся международными перевозками.

Одной из них стала японская компания Proco Air, которая открыто позиционирует себя как "мост между Японией и Россией". Компания арендует грузовые места у международных авиаперевозчиков, летающих в страны, куда "Аэрофлот" еще имеет доступ, в частности в Шри-Ланку и Узбекистан.

Далее грузы принимает уже российская сторона. Сам по себе такой маршрут не является незаконным, поскольку значительное количество товаров до сих пор может легально экспортироваться в Россию.

Однако западные спецслужбы считают, что именно эти логистические каналы используются и для перемещения товаров двойного назначения, подпадающих под санкции.

Что говорят владельцы компаний?

Владелец Proco Air Такехико Мики подтвердил журналистам, что знаком с Максимом Фильченковым. В то же время он категорически отрицал, что знал о его связях с российской военной разведкой.

Также бизнесмен заявил, что его компания перевозит только разрешенные товары, преимущественно медицинское оборудование и косметическую продукцию.

Однако журналисты обратили внимание на один из транспортных документов, который Мики сам показал во время интервью. Несмотря на попытку скрыть названия компаний, в документе удалось разглядеть, что конечным получателем была московская компания "Р-Фарм".

Ее основатель Алексей Репик находится под санкциями Великобритании, Канады и Австралии из-за тесных связей с Владимиром Путиным и поддержки российской военной кампании. Саму компанию "Р-Фарм" Япония в санкционный список не внесла.

По информации The New York Times, украинские власти неоднократно обращались к официальному Токио с доказательствами использования японских технологий российской армией. Только в течение апреля 2025 года Министерство иностранных дел Японии получило как минимум восемь дипломатических нот с фотографиями и перечнями компонентов, обнаруженных в российских ракетах и беспилотниках.

Впоследствии было направлено еще примерно столько же обращений. В документах содержались данные о десятках электронных компонентов, печатных плат, передатчиков и полупроводников японского производства.

При этом никаких доказательств того, что японские компании сознательно продавали продукцию России, украинская сторона не приводила. Речь шла именно о последующем реэкспорте через другие государства.

Среди производителей, чьи компоненты были обнаружены в российском оружии, называются NEC, Panasonic, Toshiba и другие большие японские корпорации. Все они заявили журналистам, что строго соблюдают санкционный режим Японии и не осуществляют запрещенных поставок в Россию.

В NEC также отметили, что часть обнаруженных компонентов уже много лет не производится.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что регулярно предупреждает компании о рисках обхода санкций и уже внесло в санкционные списки десятки иностранных организаций, подозреваемых в помощи России.

Почему именно Япония стала базой для России?

Эксперты отмечают, что проблема в значительной степени связана с особенностями японского законодательства. После Второй мировой войны страна существенно ограничила деятельность собственных спецслужб.

В Японии до сих пор нет отдельной службы внешней разведки, а законодательство по борьбе со шпионажем считается одним из самых мягких среди развитых государств. Именно этим, по мнению западных спецслужб, активно пользуется Россия.

В то же время японские власти в последние годы начали постепенно реформировать систему национальной безопасности и усиливать возможности контрразведки.

В начале 2026 года токийская полиция сообщила о разоблачении российского разведчика, который, выдавая себя за украинца, пытался получить коммерческие секреты японской компании. Однако самого агента задержать не удалось – он покинул Японию еще до предъявления обвинений.