Что интересного будет в измененной японской конституции, насколько сильно по россии бьют санкции, введенные Токио, и какой будет судьба Курил после поражения москвы – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политический аналитик, аспирант Цзилиньского университета Петр Шевченко.

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Обострение между россией и Японией

Отношения большинства государств мира с москвой серьезно обострились из-за российской военной авантюры, которую в кремле цинично называют военной операцией. Это вполне закономерный процесс. Япония здесь не исключение. И вот недавно начался очередной цикл этого обострения. москва хочет лишить японцев их доли в газовом месторождении под названием "Сахалин – 2". Расскажите, в чем суть конфликта? Чего россияне хотят добиться, действуя таким образом?

Да, Вы очень хорошо отметили, что происходит этот процесс обострения. При этом есть государства, у которых есть определенные противоречия с москвой. И они действительно обостряются сегодня.

А с другой стороны, есть государства, которые используют эту ситуацию для реализации своих каких-то прагматических интересов. Если говорить в отношении Японии, то там есть определенный набор, так сказать, интересов, подталкивающих Токио к конфронтации с москвой.

Но есть у японцев и прагматическое видение. Они уверены, что не нужно входить в эту конфронтацию полностью и максимально жестко. Японская сторона считает необходимым сохранить какой-то экономический базис для сотрудничества и как раз в этот базис входит импорт российских энергоносителей.

Говоря именно о ресурсах, следует понимать, что именно энергоносители занимают одно из ведущих мест в списке тех ресурсов, которые Япония импортирует из рф. В первую очередь, это, конечно, газ. Дальше идет нефть.

Если говорим о "Сахалине – 2", то это проект по добыче природного газа, в котором Япония до сих пор имела свою долю. Пока российское правительство не решило ее этой доли лишить. Насколько я помню, львиная доля газа из этого месторождения экспортировалась в Японию – более 50%. Контролировали весь процесс добычи японские специализированные корпорации (дзайбатсу).

И вот, сейчас россияне взяли все полностью уже под собственный контроль. Такой шаг с их стороны можно трактовать как попытку использовать уже традиционную для них практику энергетических рычагов влияния. К тому же, это своего рода сигнал для Токио, что нужно искать точки соприкосновения там, где в этом заинтересованы обе стороны.

Следовательно, соглашение, по мнению россиян, должно выглядеть следующим образом: мы вам возвращаем вашу долю в газовом месторождении, а вы должны обязаться соблюдать определенные лимиты санкционного давления или еще что-то вроде этого.

В то же время, если прибегнуть к сути тех санкционных ограничений, к которым прибегали японцы, то окажется, что они вводились больше для создания информационного давления на россию. И собственно, если говорить о КПД, то эффект от этих санкций не так уж и велик. Вот скажите, пожалуйста, много ли состоятельных россиян хранят свои средства в японских банках?

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Явно не слишком много.

Не думаю, что среди них много желающих хранить свои деньги именно там.

То есть позиция Японии формируется с учетом собственных интересов. И только во вторую очередь они оглядываются на позицию США. А вообще-то, в международных отношениях есть такой эффект, который называется Band Wagoning, когда страны на каком-то из направлений действуют тесно координируя собственные позиции. Двигаясь одним путем в унисон как поезд.

Да и в конце концов, пока россия геостратегически становится все ближе к Китаю, Токио не будет занимать иной позиции, нежели ту, на которой стоит сейчас. Во всяком случае, в публичной плоскости точно.

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Санкции в отношении России

Кстати, о японском санкционном фронте. На днях Токио запретил импорт российского золота и ввел ряд других дополнительных рестрикций. Насколько больно эти меры в совокупности сделают агрессору?

Я думаю, что россияне не учитывают это вообще. А как раз наоборот – откровенно говорят, что будут использовать схемы серого импорта и экспорта, чтобы смягчить влияние санкций.

Безусловно, определенный негативный эффект все-таки будет. Если Япония запретила экспорт высоких технологий в россию, это означает, что не всю продукцию можно будет купить через третьи руки. А если даже купят, то гораздо дороже.

А во вторых, даже если Японии понадобится покупка золота или других подсанкционных товаров, она легко сможет обойти наложенные собственноручно санкции с такой целью.

Уже только один факт, что японцы ввели ограничения на импорт российского золота, показывает, что они не боятся последствий такого смелого решения со своей стороны.

В то же время Токио не решается в своей санкционной политике затрагивать энергетическое сотрудничество с кремлем, потому что это прямо противоречит японским национальным интересам, в том числе. Вот если бы Япония ввела санкции в энергетическом секторе, тогда бы россиянам действительно было больно.

В чем особенности изменений, которые Токио собирается вносить в японскую конституцию?

Согласно ст. 9 японской конституции, страна не имеет права иметь свою армию. Собственно поэтому эта конституция еще называется пацифистской. Безусловно, российский фактор оказывает свое влияние, но все же более значительной угрозой для Японии является Китай.

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Китайцы не скрывают своего желания захватить Тайвань, от которого критически зависит экономическая устойчивость Японии. Поэтому, скорее всего, японское государство будет вынуждено отказаться от этой пацифистской конституции.

Конечно же, это решение будет согласовано с США – как страной, которая прямо влияет на линию поведения Японии на международной арене. По замыслу Вашингтона Япония должна играть роль ключевого узла в антикитайской коалиции в Восточной Азии.

Следовательно, можно ожидать, что это островное государство будет активно вооружаться в ближайшее время. В этом и есть главная изюминка предложенных к рассмотрению изменений в японский фундаментальный закон.

После Второй Мировой Токио всячески пытался замаскировать в своей государственной идеологии милитарную составляющую. Так было еще недавно. Первые намеки на отказ от пацифизма появились при правлении Синдзо Абэ (ныне покойного бывшего японского премьера – 24 канал). Именно Абэ начал регулярно посещать синтоистский храм, где открыто чествовал погибших японских воинов во время войны. Это вызвало просто таки вихрь ненависти в Китае и Корее. Сегодняшний премьер Фумио Кисида вообще является членом элитной ультраправой группы (ниппон кайги). Неформальная группа элитариев, которая видит своей миссией установление в Японии сильного государства.

Соответственно, представители группы, в которую входит Кисида, считают чуждой мировоззренческую систему, принесенную сюда американцами. По мнению этих ультраправых чиновников, их страна должна снова стать могущественной. В том числе и путем милитаризации. А также обязательно воевать с КНР за Тайвань и за Восточно-Китайское Море. Особенно за спорные территории расположены там. Имеются в виду острова Сенкаку или Тяо-Ю-Тао, если на китайском.

Так что да, Япония будет двигаться в сторону милитаризации по мере того, как будет нарастать градус напряжения между Америкой и Китаем.

Будущее Курильских островов

Какая судьба ждет Курильские острова после поражения россии?

Если после капитуляции россия будет вынуждена пойти на определенные территориальные уступки, то в таком случае, я думаю, что Япония действительно может выдвинуть свои территориальные претензии. Причем не только на Курилы, но и даже на Сахалин и Приморский Край.

В этом контексте интересный эпизод произошел после октябрьского коммунистического переворота. Японские войска высадились тогда в приморье и при поддержке российских "белых", а именно донских казаков, хотели создать дальневосточную казацко-японскую республику.

Однако из этого ничего не вышло в результате. Большевики, кстати, не без помощи украинской власти вытеснили белогвардейцев и японцев тогда. В общем, я убежден, что возвращение японских владений, захваченных россией, поспособствовало бы национальному подъему японской нации.

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