Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не бьет по Москве: украинский лидер объяснил причину

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским главой государства Владимиром Зеленским спрашивал его, почему украинские войска не наносят удары по Москве. Тот ответил, что для этого нужно соответствующее оружие.

Зеленский также заверил, что Украина ударит по Москве, если США предоставят ей необходимое вооружение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Может ли Украина нанести удары по Москве?

В своей колонке для Washington Post журналист и заместитель главного редактора издания Дэвид Игнатиус, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на вопрос Трампа Зеленский ответил: "Мы можем (ударить по Москве – 24 Канал), если вы дадите нам оружие".

После этого Трамп сказал, что Украина должна усилить давление "не только на Москву, но и на Санкт-Петербург".

Игнатиус подчеркивает, что имеющиеся в Украине дальнобойные ракеты ATACMS не могут достичь Москвы и отмечает, что после каждого решения о разрешении наносить дальнобойные удары по России Москва перебрасывала вглубь страны некоторые стратегические объекты, в том числе и свои истребители.

Именно поэтому Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, различные модификации которых способны поражать цели на расстоянии от 450 до 2500 километров. Таким вооружением США, в частности, недавно нанесли удары по Ирану. Однако пока они не будут предоставлять его Киеву.

В то же время, по мнению Игнатиуса, есть три основные причины, почему Трамп решил пойти на эскалацию в отношениях с Россией. Во-первых, он считал, что Путин проявляет к нему неуважение, делая вид готовности к миру.

Во-вторых, американский лидер видел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только при угрозе применения большей силы.

Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что пришлёт Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".

Американский лидер все больше разочаровывается в российском диктаторе, ведь Путин сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.