Нападут на НАТО через несколько месяцев: премьер Польши шокировал заявлением
- Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил опасения, что Россия может угрожать странам НАТО уже в ближайшие месяцы, и сомневается в способности США защитить Европу.
- Туск привел пример случая с российскими беспилотниками в 2025 году, когда союзники НАТО не были готовы воспринимать это как акт нападения, что вызывает сомнения в готовности Альянса к реагированию.
Россия может представлять угрозу для стран НАТО уже в ближайшие месяцы. В то же время существуют сомнения, что США выполнят свои обязательства по защите Европы в случае такого сценария.
О таком премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в интервью Financial Times.
Смотрите также Польша и Франция будут тренировать нанесение ядерных ударов по России и Беларуси
Когда Россия может напасть на НАТО?
Премьер убежден, что вопрос нападения России на страны Альянса не о годах, а о ближайших месяцах. Впрочем, он не уверен, что США присоединятся к обороне Европы от врага.
Для всего восточного фланга, моих соседей... вопрос в том, является ли НАТО, по-прежнему, организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть,
– отметил Туск.
В то же время премьер подчеркнул, что его слова не стоит трактовать как скептицизм относительно статьи 5 НАТО. Речь идет скорее о надежде, что гарантии, закрепленные в документах, будут иметь практическое воплощение.
Туск отметил, что не сомневается в американо-польских отношениях, однако ключевым вопросом все же остается их эффективность в случае реальной угрозы. Он также отметил, что рассчитывает на действенность гарантий НАТО, однако отметил необходимость их практического подтверждения в современных условиях.
Почему Туск не верит в помощь Альянса в случае нападения России?
Премьер Польши привел пример инцидента, который произошел в 2025 году. Тогда около 20 российских беспилотников ворвались в воздушное пространство Польши. По его словам, часть союзников Альянса не была готова расценивать эту о провокацию как акт нападения России.
У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту достаточно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши,
– вспомнил он.
Политик добавил, что во время того случая некоторые союзники "делали, что ничего не произошло, ведь так было гораздо проще". Поэтому в следующий раз, говорит, он хочет быть уверенным в жесткой и однозначной реакции Альянса.
Европе сейчас необходимы реальные инструменты обороны, в частности сильная армия, современная техника и возможность оперативно перебрасывать войска между странами.
Туск заметил, что война в Украине, несмотря на всю трагедию, подсветила важные моменты. Европейские страны постепенно начинают осознавать, что в сфере безопасности и обороны им придется действовать совместно.
Важно! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии 24 Канала отметил, что Кремль пока сохраняет свой военный потенциал и продолжает развивать военную инфраструктуру вблизи границ ЕС. Разведывательные службы стран-членов Европейского Союза говорят, что Кремль способен вести войну – ситуация может обостриться после возможного установления мира в Украине, поскольку тогда российская армия сможет накопить силы для более масштабного и мощного наступления уже на страны Евросоюза.
Как Россия готовится к нападению?
Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус в комментарии 24 Канала отметил, что угроза нападения России на страны Европы уже очень близко. Уже даже идут разговоры о конкретных датах.
В апреле российская Госдума приняла новый законопроект, который предусматривает отправку российских войск в другие страны якобы "для защиты граждан России".
Финские медиа пишут, что Россия перетаскивает на границу со странами НАТО военную технику – расчищает кустарники и планирует строительство казарм.