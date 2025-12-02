Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным

Специальный представитель США Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер во вторник, 2 декабря, прибыли в Москву.

Там они проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Смотрите также Джаред Кушнер снова вовлечен: почему и как зять Трампа оказался в переговорной группе по Украине

Что известно о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву?

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже прибыли в Москву, где должны встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей, в частности, плана по прекращению войны в Украине.

Колонна автомобилей, в которых, вероятно, перевозили Уиткоффа и Кушнера, прибыла в центр Москвы из аэропорта Внуково вскоре после того, как самолет, которым ранее пользовался Уиткофф, приземлился из Майами.

Кортеж направляется к Кремлю: смотрите видео

Также с Уиткоффом во время его пребывания в Москве, как сообщают источники агентства, встретится один из главных эмиссаров Кремля, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Уиткофф и Кушнер уже в Москве: смотрите видео

Что ожидать от переговоров?