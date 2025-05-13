Уиткофф назвал ключевые вопросы, которые следует решить в войне Украины и России
- Стив Уиткофф, спецпредставитель Дональда Трампа, очертил ключевые вопросы в войне России против Украины, в частности это оккупированные территории и Запорожская АЭС.
- Уиткофф считает, что вопрос оккупированных территорий, атомной станции и доступа Украины к водным путям можно решить через переговоры.
- Уиткофф выразил надежду на позитивные новости и возможность завершения конфликта.
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф высказался о ключевых вопросах, которые надо решить в войне России против Украины. Говорится, в частности, об оккупированных территориях и Запорожской АЭС.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа в интервью для Breitbart News.
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Что надо в первую очередь решить по войне в Украине
По словам спецпредставителя Дональда Трампа, среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с обеими сторонами, есть детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая сейчас не работает, и доступа Украины к водным путям.
Я думаю, что главные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, и то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану,
– сказал Уиткофф.
Американский чиновник отметил, что есть вопросы, которые, по его мнению, не будет трудно решить, если собрать все стороны за столом переговоров.
"Они начнут общаться друг с другом, мы сузим круги вопросов между ними, а потом найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", – говорит спецпредставитель Трампа.
Стив Уиткофф утверждает, что физически этого можно достичь, а также выразил надежду, что вскоре будут "хорошие новости". Поэтому, как говорит чиновник, есть большой шанс положить конец этому конфликту.
Кроме того, американский чиновник отметил, что важными также являются водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем. По словам спецпредставителя, это необходимо будет также обсудить на переговорах.