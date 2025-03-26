Уиткофф заявил, что не пользовался скандальным чатом Signal во время поездки в Россию
- Стив Уиткофф отрицал использование Signal во время визита в Москву, заявив, что имел только защищенный правительственный телефон.
- Пресс-секретарь Белого дома поддержала Уиткоффа, обвинив The Wall Street Journal в попытке навредить ему.
- Инцидент начался с публикации в The Atlantic, где сообщалось об ошибочном добавлении журналиста Джеффри Голдберга в чат Signal.
В СМИ появилась информация, что спецпосланник США Стив Уиткофф нарушил национальную безопасность во время визита в Москву. Это могло произойти тогда, когда он якобы был добавлен в чат в мессенджере Signal для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.
Однако политик опроверг такую информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стива Уиткоффа.
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Что заявил Виткофф о пользовании Signal
В СМИ утверждали, что спецпосланник Трампа получал сообщения из чата в приложении Signal, когда находился в Москве.
У меня с собой был только защищенный телефон, предоставлен правительством для особых случаев, когда вы путешествуете в регионы, где вы не хотите, чтобы к вашим устройствам получили несанкционированный доступ,
– говорит Уиткофф.
Он также добавил, что не имел доступа к личному телефону. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила слова политика, назвала его "большим патриотом" и обвинила The Wall Street Journal в попытке навредить Уиткоффу.
Отметим, что инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором заявил, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц ошибочно добавил его в чат Signal, где чиновники администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии Волц якобы взял на себя "полную ответственность" за это. В то же время он раскритиковал Голдберга, назвав его "негодяем" с плохой репутацией.