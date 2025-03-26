Проте політик заперечив таку інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Стіва Віткоффа.

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Що заявив Віткофф про користування Signal

У ЗМІ стверджували, що спецпосланник Трампа отримував повідомлення з чату в додатку Signal, коли перебував у Москві.

У мене з собою був лише захищений телефон, наданий урядом для особливих випадків, коли ви подорожуєте в регіони, де ви не хочете, щоб до ваших пристроїв отримали несанкціонований доступ,

– каже Віткофф.

Він також додав, що не мав доступу до особистого телефону. Речниця Білого дому Каролін Лівітт підтвердила слова політика, назвала його "великим патріотом" та звинуватила The Wall Street Journal у намаганні зашкодити Віткоффу.

Зазначимо, що інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, в якому заявив, що радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц помилково додав його в чат Signal, де посадовці адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Згодом Волц нібито взяв на себе "повну відповідальність" за це. Водночас він розкритикував Голдберга, назвавши його "негідником" з поганою репутацією.