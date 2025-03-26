Однако политик опроверг такую информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стива Уиткоффа.

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Что заявил Виткофф о пользовании Signal

В СМИ утверждали, что спецпосланник Трампа получал сообщения из чата в приложении Signal, когда находился в Москве.

У меня с собой был только защищенный телефон, предоставлен правительством для особых случаев, когда вы путешествуете в регионы, где вы не хотите, чтобы к вашим устройствам получили несанкционированный доступ,

– говорит Уиткофф.

Он также добавил, что не имел доступа к личному телефону. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила слова политика, назвала его "большим патриотом" и обвинила The Wall Street Journal в попытке навредить Уиткоффу.

Отметим, что инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором заявил, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц ошибочно добавил его в чат Signal, где чиновники администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии Волц якобы взял на себя "полную ответственность" за это. В то же время он раскритиковал Голдберга, назвав его "негодяем" с плохой репутацией.