23 апреля, 20:27
Уиткофф встретится с Путиным в пятницу, – СМИ
Журналисты сообщают о возможной встрече Стива Уиткоффа с Путиным в пятницу, 25 апреля. Детали собрал 24 Канал.
В Белом доме говорили, что Уиткофф снова поедет к Путину. До того о такой возможности информировали в СМИ.
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Правда ли, что Путин встретится с Виткоффом на этой неделе
Эту новость сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
Также в СМИ отметили, что трекинговый сервис Flightradar зафиксировал вылет самолета Gulfstream G650 в сторону России. Предположительно, на борту может быть спецпосланник Трампа.
Это уже будет четвертая встреча Виткоффа с Путиным.