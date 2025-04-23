Уиткофф встретится с Путиным в пятницу, – СМИ

Журналисты сообщают о возможной встрече Стива Уиткоффа с Путиным в пятницу, 25 апреля. Детали собрал 24 Канал.

В Белом доме говорили, что Уиткофф снова поедет к Путину. До того о такой возможности информировали в СМИ.

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Правда ли, что Путин встретится с Виткоффом на этой неделе

Эту новость сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Также в СМИ отметили, что трекинговый сервис Flightradar зафиксировал вылет самолета Gulfstream G650 в сторону России. Предположительно, на борту может быть спецпосланник Трампа.

Это уже будет четвертая встреча Виткоффа с Путиным.