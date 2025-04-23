Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что представителям Европы не было смысла ехать в Великобританию на переговоры, ведь все поняли, что в этом нет смысла. Те документы или решения, которые должны были быть согласованы, не было кому принимать.

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"Уиткофф теперь не с чем ехать к Путину", – высказался он.

Позиция США по Украине

Андрей Городницкий заметил, что теперь все ожидают озвучивания позиции Дональда Трампа. Соединенные Штаты Америки побуждают Украину к прекращению огня, но наше государство стремится справедливого мира.

Важно! Переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться 23 апреля, сорвались после того, как американские дипломаты неожиданно отменили свое участие. Как пишет The Washington Post, США не устраивает позиция Киева, который отказывается обсуждать территориальные уступки и требует сначала сосредоточиться на прекращении огня.

Стало известно, что администрация Трампа предлагает Украине признать Крым российским и смириться с оккупацией украинских территорий. По мнению политического эксперта, это большая проблема для нашего государства, ведь это похоже на односторонний договор, где страдает только одна сторона – и это не Россия.

Мы (Украина 24 Канал) сейчас остаемся без крупнейшего и ранее надежного партнера. Если американцы сейчас решат полностью прекратить участие в решении конфликта, то украинская сторона может потерять военную поддержку,

– объяснил Городницкий.

Это может повлиять на боеспособность Сил обороны. Украине надо готовиться к этим вероятным рискам.

Последствия американской позиции

Украинская власть и европейские партнеры пока не готовы идти на уступки Владимиру Путину и соглашаться на предложения США по завершению войны в Украине.

Все потому, что это так или иначе может привести к стагнации в отношениях не только между Украиной и США, но и между всем цивилизованным миром. Все будут видеть, что американцы готовы заставлять своих партнеров, которым обещали защиту, отдавать территории или отказываться от собственных экономических интересов,

– подчеркнул политический эксперт.

Он добавил, что эта ситуация негативно влияет на геополитику, однако Украина довольно достойно держится.