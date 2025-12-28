Украина будет иметь сильные гарантии безопасности и большую экономическую выгоду, – Трамп
- Трамп заявил, что Украина получит сильные гарантии безопасности с активным участием европейцев.
- Украина будет иметь значительные экономические выгоды и потенциальное богатство после окончания войны, в частности благодаря большим инвестициям в восстановление.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина будет иметь сильные гарантии безопасности. Также он говорит, что Киев получит значительные экономические выгоды.
К гарантиям будут привлечены европейцы, говорит Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Зеленского и Трампа для прессы.
Что заявил Трамп о гарантиях безопасности Украине?
Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина получит сильные гарантии безопасности. К ним, по его словам, будут "активно привлечены" европейцы.
Я считаю, что европейские страны были действительно замечательными, и они вполне соответствуют этой встрече и заключению соглашения. Они все замечательные люди,
– сказал Трамп.
Также Трамп заявил, что Украина будет иметь "большую экономическую выгоду" по окончании войны.
Существуют также большие экономические выгоды для Украины. Им нужно много отстроить, и есть много богатств, которые можно получить. Они потенциально имеют большое богатство,
– говорит президент США.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках мирного плана обсуждается большой блок по восстановлению Украины. Речь идет о привлечении 700 – 800 миллиардов долларов инвестиций.
В Майами началась встреча Трампа и Зеленского
Владимир Зеленский прибыл в резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для переговоров по мирному плану для Украины.
По словам Зеленского, в США он обсудит гарантии безопасности для Украины не только от Вашингтона, но и от Европы. Также лидеры будут говорить о военном измерении и плане благосостояния – план восстановления.
Также президент Украины хочет согласовать дальнейшие совместные шаги, чтобы план реально заработал. После этого США проговорят все это с россиянами и украинская сторона получит обратную связь.