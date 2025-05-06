Украина хочет создать 30-километровую демилитаризованную зону, – Кэллог

Украинские власти выступают за замораживание боевых действий с Россией по текущей линии фронта. После этого планируется создать демилитаризованную зону шириной 30 километров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в эфире телеканала Fox News.

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Чего хочет Киев добиться Киев

По словам Келлога, украинская сторона стремится заморозить боевые действия именно на текущих позициях сторон.

Украина хочет заморозить конфликт вдоль нынешней линии соприкосновения и создать 30-километровую демилитаризованную зону,

– заявил Келлог.

По словам спецпредставителя, ВСУ могут отойти на 15 километров, и аналогичный шаг должны осуществить российские войска. Это позволит создать 30-километровую демилитаризованную зону, за которой можно наблюдать.

Также, по его словам, Киев настаивает на установлении режима прекращения огня минимум на 30 дней с последующей возможностью его продления.

Кроме того, Келлог заверил, что в случае, если Россия согласится на перемирие, Трамп обеспечит его соблюдение.