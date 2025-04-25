Украина и ЕС ответили на мирный план Трампа: детали от Reuters
- Украина и ЕС предоставили США предложения по окончанию войны с Россией, которые предусматривают прекращение огня, гарантии безопасности, территориальные вопросы и экономические аспекты.
- Украина стремится получить контроль над Запорожской АЭС и Каховской дамбой, а также восстановление с финансовой компенсацией за счет замороженных российских активов и тому подобное.
Журналисты Reuters ознакомились с текстом предложений о том, как закончить войну России против Украины, которые были предоставлены американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне в среду, 23 апреля.
Там указаны условия о прекращении огня, гарантий безопасности для Киева, территориальных вопросов и компромиссов, а также экономики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.
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Что в тексте предложений для США
Прекращение огня:
- Обязательство полного и безусловного прекращения огня на небе, на суше и на море.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации с участием США и европейских стран, параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для мирного соглашения.
- Наблюдение за прекращением огня под руководством США и при поддержке третьих стран.
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение, подобно статье 5), поскольку среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.
- Никаких ограничений для ВСУ (вероятно, речь идет об отказе в сокращении армии).
- Государства-гаранты будут являться специальной группой европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений присутствия, оружия и операций дружественных иностранных сил на территории Украины.
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территориальные вопросы:
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
- Территориальные переговоры начинаются с базы полосы контроля.
- Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также Каховской дамбы.
- У Украины беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономические вопросы:
- США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе на средства российских активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- Санкции США, наложенные на Россию с 2014 года, могут постепенно ослабляться по достижении устойчивого мира и возобновляться в случае нарушения мирного соглашения.
Напомним, ранее американский спецпредставитель Стив Виткофф представил европейским чиновникам план мирного предложения. По данным Reuters, речь шла об отказе Украины от вступления в НАТО и признании США российского контроля над Крымом.