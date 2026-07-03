Польша не будет брать на себя новых финансовых обязательств в отношении Украины, – Туск назвал причину

Польша на саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7 – 8 июля, не будет брать на себя финансовые обязательства в отношении Украины. Польский премьер отметил, что Украина ведет войну с Россией, тогда как Польша в мирное время несет основную нагрузку по охране восточной границы ЕС от угроз, поэтому заслуживает особого отношения.

Об этом 3 июля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Смотрите также Между Украиной и Польшей существует проблема, более глубокая, чем Волынь

Почему Польша не будет брать на себя новые обязательства в отношении Украины?

Польшу на саммите будет представлять президент Навроцкий.

Туск заявил, что польское правительство подробно проинформировало его о своей позиции. Там призвали к осторожности в отношении новых обязательств Варшавы по финансовой поддержке Украины.

По словам польского премьера, саммит в Анкаре должен фактически завершить процесс усиления ответственности Европы, в частности Польши, за собственную безопасность, готовность к обороне и надлежащее финансирование оборонных возможностей.

Туск уверен, что Польша является одним из "лучших примеров для НАТО".

В то же время он добавил, что польская сторона "будет последовательно поднимать вопрос о необходимости дальнейшей поддержки Украины в войне с Россией".

Однако я обращаюсь ко всей делегации с просьбой проявлять осторожность в отношении каких-либо заявлений о новой финансовой поддержке со стороны Польши. Но не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой помощи. Я считаю, что на Польшу ложатся чрезвычайно большие обязательства по защите всей восточной границы Евросоюза, и все должны это учитывать,

– подчеркнул польский премьер.

Что Туск сказал об отношениях Украины и Польши?

Туск заявил, что "хорошие польско-украинские отношения отвечают интересам обеих стран".

"Но они также требуют доброй воли со стороны Киева. Больше не может быть так, что только Варшава будет постоянно проявлять добрую волю", – отметил он.

Министр предостерег от разжигания антипольских настроений в Украине и антиукраинских – в Польше. Это, по его мнению, гораздо более серьезная проблема, чем кажется.

Жаркая война эмоций между поляками и украинцами стала бы катастрофой и для нас, и для них,

– подчеркнул он.

Туск отметил, что, несмотря на последние споры, никто не должен забывать о стратегических интересах Польши.

"Война вступает в решающую стадию. Думаю, никто уже не сомневается, что в наших интересах, чтобы Украина не проиграла эту войну, сохранила независимость и не попала в сферу российского влияния", – подчеркнул польский премьер.

Он призвал политиков действовать решительно для защиты национальных интересов, но не провоцировать взаимную вражду в отношениях с Украиной.

Будьте твердыми, когда это необходимо, эффективно защищайте польские интересы. Но не натравливайте одних на других, потому что это приведет к катастрофе,

– сказал Туск.

Политик добавил, что хочет, чтобы безопасность Польши основывалась на хороших отношениях с соседями по ЕС и с Киевом, но теперь "следует ждать шага со стороны Украины".

"Не существует европейского сообщества без примирения, а примирение невозможно без исторической правды и осмысления болезненного прошлого. Украина должна это понять. Евросоюз – это не только правила и стандарты, но и дух сообщества и сотрудничества", – заявил премьер Польши, добавив, что надеется, что Украина ищет способ "как-то снизить уровень напряженности, и это был бы положительный знак".

Напомним, что 3 июля глава МИД Украины Сибига встретился с польским коллегой Сикорским в Варшаве. Украинский министр назвал беседу между сторонами откровенной и конструктивной.

Сразу после встречи украинская сторона отказалась отвечать на вопросы польских журналистов. Позже Сибига подчеркнул важность украинско-польских отношений и то, что у обеих стран есть общий враг – Россия.