Про це 3 липня заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Чому Польща не братиме нових зобов'язань щодо України?

Польщу на саміті представлятиме президент Навроцький.

Туск заявив, що польський уряд детально поінформував його про свою позицію. Там закликали бути обережним щодо нових зобов'язань Варшави щодо фінансової підтримки України.

За словами польського прем'єра, саміт в Анкарі має фактично закінчити процес посилення відповідальності Європи, зокрема Польщі, за власну безпеку, готовності до оборони та належного фінансування оборонних спроможностей.

Туск впевнений, що Польща є одним із "найкращих прикладів для НАТО".

Водночас він додав, що польська сторона "послідовно порушуватиме питання необхідності подальшої підтримки України у війні з Росією".

Однак звертаюся до усієї делегації, щоб вона була обережною з якимись деклараціями про нову фінансову підтримку з боку Польщі. Але не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової допомоги. Я вважаю, що Польща має надзвичайно великі зобов'язання щодо захисту всього східного кордону Євросоюзу, і всі повинні це враховувати,

– наголосив польський прем'єр.

Що Туск сказав про відносини України та Польщі?

Туск заявив, що "добрі польсько-українські відносини відповідають інтересам обох країн".

"Але вони також потребують доброї волі з боку Києва. Більше не може бути так, що лише Варшава постійно виявлятиме добру волю", – зазначив він.

Міністр застеріг від розпалювання антипольських настроїв в Україні та антиукраїнських – у Польщі. Це, на його думку, набагато серйозніша проблема, ніж здається.

Гаряча війна емоцій між поляками й українцями стала б катастрофою і для нас, і для них,

– наголосив він.

Туск зауважив, що попри останні суперечки ніхто не має забувати про стратегічний інтерес Польщі.

"Війна входить у вирішальний етап. Думаю, ніхто вже не сумнівається, що в наших інтересах, аби Україна не програла цю війну, зберегла незалежність і не потрапила до сфери російського впливу", – наголосив польський прем'єр.

Він закликав політиків діяти рішуче для захисту національних інтересів, але не провокувати взаємну ворожнечу у відносинах з Україною.

Будьте твердими, коли це необхідно, ефективно захищайте польські інтереси. Але не нацьковуйте одних на інших, бо це призведе до катастрофи,

– сказав Туск.

Політик додав, що хоче, аби безпека Польщі ґрунтувалася на добрих відносинах із сусідами по ЄС та з Києвом, але тепер "слід чекати кроку з боку України".

"Не існує європейської спільноти без примирення, а примирення неможливе без історичної правди та осмислення болісного минулого. Україна має це зрозуміти. Євросоюз – це не лише правила і стандарти, а й дух спільноти та співпраці", – заявив прем'єр Польщі, додавши, що сподівається, що Україна шукає спосіб, щоб "якось знизити рівень напруженості, і це був би позитивний знак".

Нагадаємо, що 3 липня глава МЗС України Сибіга зустрівся з польським колегою Сікорським у Варшаві. Український міністр назвав розмову між сторонами відвертою та конструктивною.

Одразу після зустрічі українська сторона відмовилася відповідати на питання польських журналістів. Пізніше Сибіга наголосив на важливості україно-польських взаємин та на тому, що в обох країн є спільний ворог – Росія.