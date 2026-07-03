Про це пише Polska Agencja Prasowa.

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Що відомо про зустріч?

У п'ятницю, 3 липня, Андрій Сибіга зустрівся з Радославом Сікорським. Візит мав проходити на тлі конфлікту щодо трактування історичних подій країнами. Як пишуть ЗМІ, основними темами розмови мали бути: польсько-українські відносини та ситуація на фронті.

Наразі Київ та Варшава не розголошують подробиць зустрічі. Після візиту українська сторона відмовилась відповідати на питання польських журналістів.

Загострення польсько-українських відносин

Польща не передасть Україні близько 14 винищувачів МіГ-29, про що країни домовлялися раніше. У Варшаві звинувачують Київ у зриві угоди. Міноборони Польщі спише літаки, які планувалося передати Україні.

Глава президентської канцелярії Збіґнєв Богуцький назвав землі на Заході України "Східною Малопольщею". Це термін, яким У 1918 – 1939 роках називали західноукраїнські землі, що перебували у складі Другої Речі Посполитої.