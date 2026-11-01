США обратились к Украине с просьбой приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней: что ответил Киев

Администрация президента США Дональда Трампа предлагала Украине временно воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время в Киеве опровергли информацию о том, что соответствующая договоренность уже достигнута.

Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников.

Согласилась ли Украина приостановить удары по российским НПЗ?

29 октября The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Украина якобы согласилась сделать паузу в атаках на российские НПЗ под давлением администрации Трампа. По данным издания, она должна была продлиться как минимум до промежуточных выборов в США и могла бы продолжиться в ноябре.

Однако украинские чиновники опровергли эту информацию. Они подтвердили, что представитель президента США Джаред Кушнер действительно предлагал воздержаться от ударов в течение 30 дней, но Киев не соглашался на такие условия.

Джаред предложил нам не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в течение 30 дней. Однако никто не отдавал такого приказа,

– рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

Он также отметил, что не знает, откуда The Wall Street Journal получила информацию о якобы достигнутой договоренности.

Еще 27 октября президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о приказе приостановить удары по российским НПЗ. По его словам, украинские военные пытались действовать осторожнее, однако соответствующего распоряжения не получали.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил The Kyiv Independent, что Украина будет продолжать наносить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. В то же время Киев не планирует публично брать на себя ответственность за такие атаки, чтобы не создавать впечатление намеренного противостояния с администрацией Трампа.

Была ли пауза в украинских ударах по России?

По данным The Kyiv Independent, короткая перерва в атаках на российскую нефтяную инфраструктуру все же была. Она наступила после того, как 11 октября Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о так называемом "энергетическом перемирии".

Украина приостановила удары примерно на 72 часа. Однако Россия не соблюдала объявленные условия и уже через несколько часов после заявления Трампа совершила атаку крылатыми ракетами на Харьковскую ТЭЦ-5.

Издание также со ссылкой на источник, близкий к американской администрации, пишет, что значительная часть заявлений Вашингтона относительно украинских ударов по российским НПЗ была направлена на внутреннюю аудиторию США.

По словам собеседника журналистов, ЦРУ продолжает передавать Украине разведданные о расположении российских систем ПВО, что помогает наносить дальнобойные удары по территории России.

Какие российские НПЗ недавно подверглись атаке Украины?

30 октября украинские беспилотники провели атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. После удара на предприятии вспыхнул пожар. Компания Fire Point подтвердила использование своих дальнобойных дронов FP-1.

Российский вице-премьер Александр Новак также заявил, что 30 октября Украина атаковала три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. По его словам, после короткой паузы удары по российской нефтяной инфраструктуре возобновились.

Ранее в Кремле цинично заявляли, что Киев игнорирует просьбу Трампа прекратит атаки на нефтяные предприятия. В то же время аналитики отмечали, что взрывы на заводах противника развеивают фейки о паузе в операциях.