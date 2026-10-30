Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ 30 октября.

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Что сказал Ушаков об ударах по НПЗ

Ушаков цинично заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и игнорирует просьбы Трампа.

"Киев игнорирует настойчивые требования Трампа прекратить удары по российским НПЗ", – цитируют его российские СМИ.

Путинский приспешник также взялся критиковать Европу.

Киев вряд ли решился бы на удары по российским НПЗ без поддержки Европы– добавил он.

Стоит отметить, что при этом сами россияне также продолжают игнорировать любые договоренности.

Напомним, что 30 октября дроныбыла проведена атака на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области. На объекте вспыхнул мощный пожар.

Жители города жалуются, что не было сигнала воздушной тревоги, а также отмечают, что сообщение от губернатора появилось почти через два часа после начала атаки.