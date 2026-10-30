В Кремле цинично заявили, что Украина игнорирует просьбу Трампа не бить по НПЗ / РосСМИ
В Кремле жалуются, что Украина продолжает избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам. Жалуются, что Киев делает это, несмотря на призывы США.
Соответствующее заявление сделал помощник диктатора Путина Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ 30 октября.
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Что сказал Ушаков об ударах по НПЗ
Ушаков цинично заявил, что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и игнорирует просьбы Трампа.
"Киев игнорирует настойчивые требования Трампа прекратить удары по российским НПЗ", – цитируют его российские СМИ.
Путинский приспешник также взялся критиковать Европу.
Киев вряд ли решился бы на удары по российским НПЗ без поддержки Европы
Стоит отметить, что при этом сами россияне также продолжают игнорировать любые договоренности.
Напомним, что 30 октября дроныбыла проведена атака на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области. На объекте вспыхнул мощный пожар.
Жители города жалуются, что не было сигнала воздушной тревоги, а также отмечают, что сообщение от губернатора появилось почти через два часа после начала атаки.
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