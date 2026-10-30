У Кремлі цинічно заявили, що Україна ігнорує прохання Трампа не бити по НПЗ / РосЗМІ
У Кремлі бідкаються, що Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах. Скаржаться, що Київ робить це, попри заклики США.
Відповідну заяву зробив помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ 30 жовтня.
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Що сказав Ушаков про удари по НПЗ
Ушаков цинічно заявив, що Україна продовжує бити по російських нафтопереробних заводах й ігнорує прохання Трампа.
"Київ ігнорує наполегливі вимоги Трампа зупинити удари по російських НПЗ", – цитують його росЗМІ.
Путінський посіпака також взявся критикувати Європу.
Київ навряд чи наважився б на удари по російських НПЗ без підтримки Європи
Варто зауважити, що при цьому самі росіяни також продовжують ігнорувати будь-які домовленості.
Нагадаємо, що 30 жовтня дрони атакували НПЗ у Новокуйбишевську Самарської області. На об'єкті спалахнула потужна пожежа.
Жителі міста скаржаться, що не було сигналу повітряної тривоги, а також зазначають, що повідомлення від губернатора з'явилося майже через дві години після того, як почалася атака.
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