Удар по Новокуйбышевскому НПЗ / Фото из Интернета
В ночь на 30 октября украинские беспилотники массированно атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, что привело к возникновению как минимум 11 очагов пожара. Эта атака опровергла заявления западных СМИ о прекращении атак под давлением США.
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала опроверг утверждения иностранных журналистов о том, что Украина якобы приостановила атаки по просьбе Вашингтона перед выборами в Конгресс США. По его словам, распространение подобных тезисов в зарубежной прессе свидетельствует о системной информационной работе Москвы.
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Провал российских нарративов
Недавно издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что Киев якобы приостановил операции против вражеских нефтеперерабатывающих предприятий. Однако ночной налет дронов полностью опроверг такие предположения, ведь на заводе в Самарской области вспыхнуло не менее 11 очагов пожара, а Минобороны агрессора заявило о более чем тысяче беспилотников в небе над Россией. Силы обороны целенаправленно наносили удары по ключевым технологическим установкам ВТ-4, ВТ-6 и ЛОУ.
Загородний подчеркнул, что появление таких материалов обусловлено финансовыми вливаниями Кремля.
Бюджет России на размещение различной информации в западных СМИ достаточно большой, а честные люди стоят дорого, поэтому они так и пишут. Украина показывает, что это, конечно, очень хорошо, что там есть какие-то пожелания, но у нас есть своя история, у нас есть собственное оружие, куда хотим, туда и стреляем
Четкие дипломатические рамки
Также не сработали и попытки запугать мир колебаниями цен на топливо в США, поскольку американские нефтегазовые компании защитили свои коммерческие интересы на внутреннем рынке.
Украина показывает, что у нас идет война, удары по Украине продолжаются. Зеленский сформулировал четкие дипломатические рамки: мы показывали, что готовы не наносить удары, а они не захотели. И поэтому, конечно, виноваты в этом россияне. Мы всегда исправляем эту рамку, которую пытаются навязать россияне всему миру, что они якобы пострадавшая сторона и только обороняются
Ранее политолог Петр Олещук отмечал, что возобновление ударов по НПЗ стало прямым ответом на системный российский террор и острую нехватку ракет для ПВО. Также Владимир Зеленский подчеркивал, что нанесение ударов по нефтяной отрасли России является вопросом справедливости за уничтожение украинской энергетики.
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